Vom Bühnen-Rummel bis zur Plauder-Ecke

Die zugrunde liegende Idee, einheimische Vereine in den Festbetrieb einzubeziehen, ist so einfach wie genial. Das bedeutete für die im Schichtbetrieb eingesetzten Helfer zwar schweißtreibende drei Tage, doch auch deren Stimmung war richtig gut angesichts der in Scharen herbeiströmenden Gäste.

Man hatte sich ausgesprochen kreativ gezeigt, um die Besuchergaumen so richtig zu verwöhnen. Von leckeren Pasta-Variationen über Forellenfilets oder Haxen bis hin zu Flammkuchen, Gegrilltem oder Kuchen blieben keine Wünsche offen. Eine Eisbar lockte ebenso wie der Stand mit delikaten Cocktails. Es ist sichtlich ein Fest für die Bürger, das als solches sehr gerne angenommen wurde. Die ganze Stadt schien auf den Beinen zu sein. Auf jedem Meter traf man bekannte Gesichter und kam ins Plaudern, gegen später wurde vor der Tribüne gemeinsam abgerockt.

Doch zuvor richtete Bürgermeister Roland Kaiser seinen Dank an alle Mitwirkenden, speziell die teilnehmenden Vereine. Ebenso wie Lutz Benicke, Vorsitzender des Städtepartnerschaftsvereins, freute er sich besonders über die Teilnahme der farbenfrohen Folkloregruppe La Capeline aus Menton. Seit 1961 besteht diese Partnerschaft. Nach dem beherzten Fassanstich Kaisers wurden die Besucher beim fröhlichen Tanz der Südfranzosen von den Plätzen geholt und zum Mitmachen eingeladen. Den Weg zum Marktplatzfest hatten bereits in der Fußgängerzone ab dem Hindenburgplatz markante Aufkleber gekennzeichnet.

Das Festangebot passte sich den unterschiedlichen Interessen der unzähligen Besucher sehr gut an durch die örtlichen Gegebenheiten. Wer eher den Rummel liebte, das Bühnenprogramm mitbekommen und auf dem Marktplatz tanzen wollte, suchte sich einen Platz im vorderen Bereich. Gemütliches Plaudern bei einem guten Gläschen war dagegen im beschaulichen Weindorf angesagt. Die Illumination hätte romantischer nicht sein können, denn sie hüllte auch die Stiftskirche bei einsetzender Dämmerung in ein zauberhaftes Licht. Große Weinfässer luden zum Verweilen in ihrem Inneren, Stehtische und Bankreihen waren so geschickt arrangiert, dass ein intimer Rahmen trotz der Größenordnung des Festes gewährt blieb.

Ein umfangreiches Musik- und Unterhaltungsprogramm hatte die BBE an allen drei Festtagen fast rund um die Uhr aufgeboten. Angenehm registriert wurde dabei der regionale Bezug, auch bei der Auswahl der abendlichen Bands wie "Der Grinch", Sebastian Dracu oder "Mind of Blue". Was diesmal einwandfrei funktionierte war das Sicherheitskonzept. Bereits bei der ersten, noch recht vagen Gewitterankündigung am Samstagabend wurden die Gastronomen angewiesen, ihre seitlichen Zeltwände zu schließen und konsequent alle großen Schirme geschlossen. Glücklicherweise blieb das Marktplatzfest aber vom Wetter begünstigt.