Das Publikum

Bühl

"Musical-Night" am Adamsee Bühl (wv) - Ein wunderschönes Konzert unter freiem Himmel erlebten die Gäste der "Musikalischen Sommernacht am See". Die Oberbrucher Dorfmusikanten (Foto: wv) spielten begeisternd auf und der Wettergott prächtig mit. Zum Finale der "Musical-Night" funkelte ein Feuerwerk.

Sinzheim

Fest der Generationen Sinzheim (cn) - Zum Fest der Generationen mit zahlreichen Gruppen und einem abwechslungsreichen Programm hatte der Förderverein Seniorenzentrum Sinzheim am vergangenen Wochenende eingeladen (Foto: cn). Und nicht nur dank des schönen Wetters hat es viele angezogen.

Karlsruhe

Max Giesinger begeistert bei Fest Karlsruhe (red) - Max Giesinger (Foto: Deck/dpa) hat beim Karlsruher Fest seinen bisher besten Auftritt hingelegt. Der Lokalmatador ließ die Musik-Fans nicht im heftigen Regen stehen und begeisterte am Samstagabend - Fettes Brot legte danach noch eine Schippe drauf.