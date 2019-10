Schüler geben Gemeinde Hausaufgaben auf

An Bürgermeister Erik Ernst und die Vertreter der Gemeinderatsfraktionen übergaben die Realschüler ein "Hausaufgabenheft". Die Grundschüler überreichten einen kleinen Apfelbaum.



Den ganzen Vormittag hatten sich die acht Grundschulklassen und 15 Realschulklassen mit dem Thema Klima beschäftigt und einen "Monday for Future" durchgeführt. "Was können wir selbst tun?", lautete eine der Fragen, mit denen sich Realschulrektor Christoph Hagel und die Schülersprecher vor Wochen auseinandergesetzt hatten. Um Plastikgetränkeflaschen in der Realschule zu vermeiden, werden gesponserte Edelstahlflaschen mit Namensgravur angeschafft, welche die Schüler erwerben können. "Dann können sie sich an unserem Wasserautomaten mit frischem Wasser für den Schultag versorgen", so Hagel.





Gestern wurden zahlreiche Plakate gefertigt, die auf dem Weg zum Rathausplatz mitgeführt wurden. "Es ist 5 vor 12, handelt jetzt!", war eine der Forderungen an die Gemeindeverantwortlichen. Auf einem weiteren Plakat war zu lesen: "Macht eure Hausaufgaben!" Und so hatte jede Realschulkasse unter der Überschrift "Was wünschen wir von unseren Sinzheimer Politikern?" zahlreiche Ideen niedergeschrieben, die den Inhalt des Hausaufgabenheftes ergaben. "Mehr Bäume pflanzen" oder "Regionale Nahrungsproduktion fördern", war da zu lesen. Aber auch "Ausbau und Sicherung der Radwege" wurde unter anderem gefordert.





Die Grundschüler hatten sich auch mit dem Klimawandel beschäftigt. "Wir wollen mit unseren Kindern noch eine Schneeballschlacht machen", wünschten sie sich auf einem Plakat, und sie wollten nicht im Müll schwimmen. "Kein Plastikgeschirr auf Sinzheimer Festen", war eine praxisnahe Idee. Im Unterricht wurden zwei Fotos gegenübergestellt, auf denen das Abschmelzen des Zugspitzgletschers innerhalb von sechs Jahren zu sehen war. Dass Elektrogeräte nicht im "Stand-by-Modus" eingeschaltet bleiben sollen, mehr Bäume gepflanzt und mehr heimische Nahrungsprodukte gekauft werden sollen, lag drei Grundschülern am Herzen.





Am kleinen Apfelbaum, den Grundschulrektorin Sabine Pföhler übergab, waren Schildchen in Form eines Eisbären befestigt. Auf deren Rückseiten standen Wünsche, zu deren Erfüllung auch die Eltern beitragen können. "Weniger parkende Autos" war einer davon. Und die Viertklässler meinten: "Die Sinzheimer Bürger sollen mehr zu Fuß gehen oder mit dem Fahrrad zur Arbeit oder zur Schule fahren." Inzwischen war die Dr.-Josef-Fischer-Straße zugeparkt mit Autos von Eltern, die ihre Grundschulkinder nach dem Unterricht abholen wollten.