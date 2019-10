Stadt kauft sich etwas ganz Besonderes

Hintergrund



Es ist nicht etwa so, dass eine übervolle Stadtkasse die Kommune dazu bringen würde, sich jetzt endlich einmal etwas Schönes zu gönnen. Vielmehr lassen vertragliche Regelungen der Kurstadt gar keine andere Wahl. Die Festspielhaus-Immobilie ist zurzeit noch im Besitz der Grundstücksverwaltungs-GmbH & Co. Objekt Festspielhaus KG - kurz TANJA. Dies geht noch auf die einst private Finanzierung des Festspielhausbaus zurück. Grund und Boden hingegen gehören der Stadt - der TANJA wurde ein Erbbaurecht eingeräumt. Die TANJA wiederum vermietet das Gebäude an die Festspielhaus und Festspiele Baden-Baden gGmbH.

Das Vertragskonstrukt aus den 90er Jahren sieht vor, dass die TANJA zum Ablauf der Mietzeit am 30. Juni 2020 von der Stadt Baden-Baden den Abkauf der Immobilie verlangen kann. Von diesem Recht will die Gesellschaft Gebrauch machen, wie sie bereits im Jahr 2017 in einem Schreiben an das Rathaus deutlich machte.

Der Kaufbetrag ist auch schon seit längerer Zeit festgeschrieben: Fällig wird eine Summe von 18 406 507 Euro und 72 Cent. Um diese finanzieren zu können, wurde im Jahr 2010 die gemeinnützige Gesellschaft zum Erwerb und zur anschließenden Nutzungsüberlassung des Festspielhauses Baden-Baden mbH (kurz gGENF mbH) als stadteigene Gesellschaft gegründet. Dieser hat man seitdem in jedem Jahr kontinuierlich gewisse Kapitalbeträge zugeführt - 2020, wenn das Festspielhaus zum 1. Juli an die gGENF übergeht, wird die Gesellschaft gut 7 Millionen Euro auf dem Sparbuch haben. Die dann noch fehlenden beträchtlichen Finanzmittel müssen auf dem Kapitalmarkt besorgt werden. Vorgesehen ist daher die Aufnahme eines Darlehens in Höhe von 11,3 Millionen Euro bei der hiesigen Sparkasse.

Der Übergang des Festspielhauses von der TANJA zur gGENF mbH erfordert eine Anpassung aller bestehenden Verträge - darüber entscheidet der Gemeinderat in seiner nächsten Sitzung. Bereits im vergangenen Jahr war vom Stadtparlament grundsätzlich der Vertrag zum Verkauf des Festspielhauses gebilligt worden.

Danach hatte Kämmerer Thomas Eibl auf BT-Nachfrage zur vorgesehenen massiven Kreditaufnahme Stellung genommen. Dies bedeute nicht automatisch, so Eibl, dass man deshalb den Gürtel enger schnallen müsse. Schließlich habe man bislang an die TANJA als Eigentümerin Leasingraten bezahlt. An deren Stelle rücke eben dann der Bankkredit.

Allerdings kommen auf die Stadt auch noch erhebliche Kosten von mehreren Millionen Euro pro Jahr für die Instandhaltung des Festspielhauses zu. Genannt wurde zuletzt die Summe von etwa 19 Millionen Euro alleine für den Zeitraum von 2018 bis 2024.

Das ganze Übernahmeprojekt ist im Gemeinderat der Kurstadt nicht so ganz unumstritten. Die FDP zum Beispiel kritisiert laut einer Pressemitteilung, dass die Stadt als Eigentümerin "ohne jede Rückkopplung durch einen dafür neu zu bildenden Ausschuss" allein handlungsbevollmächtigt sein werde.