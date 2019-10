Zaun kündigt Abrissarbeiten an

Karlsruhe



Behinderungen auf der A5 Karlsruhe (red) - Auf der A5 kommt es am kommenden Freitag und Samstag im Bereich der Anschlussstelle Karlsruhe-Durlach zu Behinderungen. Wegen Arbeiten an einer Brücke stehen auf der A5 in Richtung Frankfurt weniger Fahrstreifen zur Verfügung (Symbolfoto: dpa). » Weitersagen (red) - Auf der A5 kommt es am kommenden Freitag und Samstag im Bereich der Anschlussstelle Karlsruhe-Durlach zu Behinderungen. Wegen Arbeiten an einer Brücke stehen auf der A5 in Richtung Frankfurt weniger Fahrstreifen zur Verfügung (Symbolfoto: dpa). » - Mehr