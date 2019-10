Am Bertholdplatz soll′s jetzt schneller gehen Baden-Baden (red/sre) - Nach Verzögerungen bei der Sanierung des Bertholdplatzes hat sich die Stadtverwaltung in Abstimmung mit der Baufirma entschieden, den geplanten Bauablauf abzuändern. So will man zumindest einen Teil der Verspätung wieder aufholen.



Rund dreieinhalb Monate hinkt man derzeit hinter dem ursprünglichen Zeitplan her. Als Gründe werden von der Stadtpressestelle die ursprünglich nicht vorgesehene Erneuerung des Regenwasserkanals im Einmündungsbereich der Friedhofstraße, zusätzliche Leitungserneuerungen von Gas und Wasser, die Umlegung von Telekommunikationsleitungen durch Dritte, die "unerwartet schlechten Baugrundverhältnisse" sowie "Anpassungen an der Kreismittelinsel" genannt. Letztere musste noch einmal teilweise zurückgebaut werden, weil man bei einer Vermessung feststellte, dass die Höhe nicht gestimmt hatte. Bürgermeister Alexander Uhlig machte für den Fehler das beauftragte Planungsbüro verantwortlich (wir berichteten). Eine weitere Ampelregelung, wie sie bereits durch die außerplanmäßigen Kanalarbeiten nötig gewesen war, war erst für die Zeit nach den Sommerferien geplant. Nun steht bereits ab heute nur eine Fahrspur für den Verkehr zur Verfügung. "Durch diese Ampelregelung über die Sommerferien lässt sich dieser Zeitraum für den Bauablauf positiv nutzen", schreibt die Stadtpressestelle. Mit der Ampelanlage zwischen Maria-Vik toria-Straße und Hahnhofstraße gelinge das Zusammenfassen ursprünglich separat geplanter Bauphasen, verbunden mit einer Vergrößerung des Baufeldes. Dies ermögliche es, mit Ausnahme der Kreisfahrbahn, im gesamten Baufeld nicht nur die Asphaltdecke, sondern auch die Gehwege fertigzustellen. Die Bertholdstraße, die Einmündung Friedhofstraße und die Lichtentaler Straße zwischen Weinbergstraße und Hahnhofstraße sind nach Abschluss dieser Bauphase voraussichtlich Ende August halbseitig fertig. Dann kann auch die Verkehrsfreigabe der Lichtentaler Straße stadteinwärts erfolgen. Anschließend ist der südwestliche Fahrbahn- und Gehwegbereich in der Bertholdstraße und in der Lichtentaler Straße zwischen Maria-Viktoria-Straße und Hahnhofstraße an der Reihe. Durch die Umstellung der Planung wird eine Beschleunigung der Arbeiten am Platz um voraussichtlich einen Monat erwartet, die Verspätung würde damit auf zweieinhalb Monate schrumpfen. Der gesamte Platzbereich soll im Frühjahr 2020 fertig werden.

Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben





Das könnte Sie auch interessieren



Gaggenau

Noch einmal Vollsperrung Gaggenau (red) - Die Kreuzung an der Hauptstraße/Sulzbacher Straße ist nicht mehr passierbar, da die Straße dort eine neue Decke erhält. Gesperrt sind die Zufahrt von der Sulzbacher Straße (aus und in Richtung Sulzbach) sowie die Hauptstraße aus und in Richtung Ottenau (Foto: Stadt). » Weitersagen (red) - Die Kreuzung an der Hauptstraße/Sulzbacher Straße ist nicht mehr passierbar, da die Straße dort eine neue Decke erhält. Gesperrt sind die Zufahrt von der Sulzbacher Straße (aus und in Richtung Sulzbach) sowie die Hauptstraße aus und in Richtung Ottenau (Foto: Stadt). » - Mehr Baden-Baden

Leitungsarbeiten bald beendet Baden-Baden (hez) - Nach rund acht Monaten nähern sich die mit Belastungen für Anwohner verbundenen Leitungsarbeiten in der Eichstraße ihrem Ende. Im Rahmen dieser Baumaßnahme entstand auch in der Stephanienstraße/Hardstraße eine Zentralstation für das Glasfasernetz (Foto: hez). » Weitersagen (hez) - Nach rund acht Monaten nähern sich die mit Belastungen für Anwohner verbundenen Leitungsarbeiten in der Eichstraße ihrem Ende. Im Rahmen dieser Baumaßnahme entstand auch in der Stephanienstraße/Hardstraße eine Zentralstation für das Glasfasernetz (Foto: hez). » - Mehr