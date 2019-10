Reiher nun wieder großzügiger bei Thermalwasserspende Baden-Baden (hez) - Aus dem Schnabel des Reihers am gleichnamigen Brunnen in der Sophienstraße sprudelt nun wieder mehr Thermalwasser. Dies erforderte aber einige Umbauarbeiten. (hez) - Aus dem Schnabel des Reihers am gleichnamigen Brunnen in der Sophienstraße sprudelt nun wieder mehr Thermalwasser. Dies erforderte aber einige Umbauarbeiten. Seit gut 110 Jahren gibt es schon den Reiherbrunnen mit den drei Tierfiguren, der zu den größten Attraktionen und beliebtesten Fotomotiven der Kurstadt gehört. Als er 1908 aufgestellt wurde, sollte er aber nicht nur die Augen erfreuen, sondern für die Bürger und Kurgäste auch als Thermalbrunnen das warme Nass plätschern lassen. Doch in den vergangenen Jahren haperte es mit dem besagten Plätschern doch gehörig. Aus dem Schnabel des wasserspendenden Reihers kam nur noch ein eher dünnes Rinnsal aus allenfalls noch lauwarmer Flüssigkeit. Dies sorgte auch im Gemeinderat für Verdruss, mehrfach prangerte Rolf Pilarski (FDP) den Zustand des Reiherbrunnens an. Die verantwortliche Bäder- und Kurverwaltung gab dann bekannt, dass aus Hygienegründen eine neue Leitung mit geringerem Querschnitt installiert worden sei. Durch die damit verbundene Reduzierung der Durchflussmenge sei es auch zu einer verstärkten Abkühlung des Wassers gekommen. Einen Rückbau halte man nicht für möglich. Nun ist es aber doch gelungen, die Thermalwasserspende des Reiherbrunnens wieder zu erhöhen. Die Stadt ließ die dafür zuständige Reiherfigur in einer Kunstgießerei überarbeiten. Sie erhielt im Inneren eine neue, breitere Edelstahlleitung. Ebenfalls vergrößern ließ die Stadt die Zuleitung vom Brunnenschacht zum Reiher. So wurde erreicht, dass mehr Thermalwasser aus dem Schnabel des Reihers fließt. Zusätzlich zu diesen Arbeiten wurde der Granitsockel, auf dem der Reiher befestigt wird, erneuert.

