Viel Wasser, Sonnencreme und Hüte für Mitarbeiter

Eine Devise bei den kommunalen Bediensteten "im Außendienst" muss in diesen Tagen natürlich heißen: Möglichst früh mit der Arbeit beginnen, damit man den ganz hohen Temperaturen, die in der Regel am späteren Nachmittag erreicht werden, entkommen kann. So fangen Mitarbeiter des Gartenamtes, die zum Beispiel mit der Pflege der Pflanzen betraut sind, im Sommer bereits um 6 Uhr morgens an.

Und dann heißt es "Wasser marsch!", denn die Gewächse brauchen auch angesichts der Trockenheit jetzt jede Menge Flüssigkeit. So geht es aber auch den Menschen, und daher sind die Trupps des Fachgebiets Park und Garten gut ausgerüstet mit vielen Wasserflaschen.

Anfang August wird zudem auf dem Gelände des Gartenamts ein Wasserspender (auch mit Kohlensäure) installiert, an dem das Personal die eigenen Wasserflaschen jederzeit auffüllen kann. Die Mitarbeiter tragen zudem Hüte als Sonnenschutz und erhalten Sonnencreme mit einem hohen Lichtschutzfaktor.

Ähnlich sieht es beim Team vom städtischen Bauhof aus, wo ein Wasserspender bereits in Betrieb ist. Kurze Hosen dürfen diese Mitarbeiter, die um 7 Uhr morgens anfangen, laut Auskunft der städtischen Pressestelle allerdings auch in diesen Tagen nicht tragen. "Da wäre die Verletzungsgefahr gerade bei Straßenbauarbeiten doch zu hoch", so Pressesprecher Roland Seiter.

Die Stadt stellt ihren Leuten Mietkleidung zur Verfügung, die schon bald im Rahmen einer Ausschreibung grundsätzlich erneuert werden soll. Dann werden die Mitarbeiter Spezialhosen und -westen erhalten, die eine besondere Luftzirkulation ermöglichen.

Die Bediensteten der städtischen Müllabfuhr müssen Frühaufsteher sein, denn hier beginnt die Arbeit bereits um 5 Uhr - meist mit dem Herausstellen der Mülleimer, was eine harte körperliche Tätigkeit ist. Diese kann man zu früher Stunde etwas leichter bewältigen, da sich dann auch noch die Geruchsentwicklung in Grenzen hält. Die Müllwerker können Hüte, T-Shirts und kurze Hosen tragen - die Kleidung wird ihnen gestellt.

Aber auch in städtischen Büros ist der Aufenthalt zurzeit nicht immer so angenehm. Gerade im Rathaus am Jesuitenplatz lässt der Denkmalschutz keine umfassenden Klimaanlagen zu. Besonders unter dem Dach wird es schon ziemlich heiß. "Da hilft es nur, am Morgen gut durchzulüften", erzählt Roland Seiter.

Auch der Gemeinderatssaal ist alles andere als gut gekühlt. Ein Gebläse müht sich dort ab, den Aufenthalt einigermaßen erträglich zu gestalten. Wenn morgen der neue Gemeinderat zum Zeitpunkt der höchsten Temperaturen zu seiner konstituierenden Sitzung zusammenkommt, dann dürfte es auch ohne heftige Debatten recht hitzig zugehen.