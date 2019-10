Halberstunger Straße ab Montag gesperrt

Baden-Baden

Baden-Baden (red) - Da er nach dem Start Probleme mit dem Gleitschirm hatte, musste am Montag ein 60 Jahre alter Paraglider kurz nach dem Start auf dem Merkur im Bereich des Binsenwasens notlanden. Hierzu steuerte er nach eignen Angaben gezielt in einen Baumwipfel (Symbolfoto: dpa).

Baden-Baden

Baden-Baden (che) - "Die blaue Bahn ist echt cool", war die einhellige Meinung der Schüler beim "SCL Power-Check - Der Sparkassenpokal". Der SCL Heel hat im Aumattstadion seinen ersten Power-Check auf der neuen blauen Bahn durchgeführt (Foto: Hefter).

Bühl

Bühl (sie) - Gerd Groß hat eine große Reise hinter sich. Am 28. März schloss er seine Haustür in Weitenung ab und ging los. Sein Ziel erreichte er zweieinhalb Monate und 2 600 Kilometer später: Santiago de Compostela. Den Jakobsweg absolvierte er in Rekordgeschwindigkeit (Foto: pr).

Weinstadt

Weinstadt (red) - Neun BMX-Fahrer des RSV Falkenfels Bühlertal haben am letzten Lauf des BaWü- und Beginners-Cup in Weinstadt teilgenommen. Bei den Beginners der Neun- und Zehnjährigen Jungen belegte Lukas Rabe (Foto: RSV) einen guten sechsten Rang.