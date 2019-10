Realschule hat neuen Lern- und Lebensort

In den Sommerferien 2018 war mit den Umbauarbeiten im Untergeschoss der Baden-Badener Realschule begonnen worden, nach den jetzigen Sommerferien können die hellen, freundlichen Räume für die Ganztagsbetreuung dann voll genutzt werden.

Aber schon gestern ließen die Lieder, die die Klassen 6a und 5b mit großem Elan vortrugen, das beschwingte Musikstück der Bläserklasse und der flotte Tanz der Klasse 6c das Potenzial der Räume erahnen. Passend dazu stellte Rektor Frank Weiler nach dem Song "Ein Hoch auf uns" den Begriff "gemeinsam" in den Mittelpunkt seiner Rück- und Vorschau. Nur gemeinsam mit der Stadt und dem beauftragten Architekturbüro sei es gelungen, die jetzigen Gegebenheiten zu erschaffen, die "uns pädagogisch sehr viel ermöglichen". Der Ganztagsbetrieb, der seit dem Schuljahr 2017/18 angeboten wird, wirke so richtig ab dem sogenannten Mittagsband ab 13 Uhr, wenn die Kinder in der 2014 errichteten Mensa zum Essen gingen, erläuterte Weiler das Konzept. Danach rückten für die "Lern- und Studierzeit" und pädagogischen Angebote die Ganztagsräume in den Mittelpunkt, in denen ein "Mehr an Zeit" ermöglicht werde: Im Spielraum können sich die Schüler unter anderem am Tischkicker austoben oder im Ruhebereich mit Sitzecken entspannen. Der Lern- und Kommunikationsbereich ist durch in Kreisform angeordnete Tische für Einzel- und Gruppenarbeit ausgelegt. Und auch vormittags während des Unterrichts nutze man den "Mehrwert" der Räume, die unter anderen mit Laptops ausgestattet sind, so Weiler.

Die "ganzheitliche Bildung" sei eine "Herzenangelegenheit" der Schule, betonte Weiler. Dazu gehörten nicht nur der Unterricht und die individuelle Förderung, sondern auch musische, sportliche, kulturelle und kreative Angebote, die die Kinder am Nachmittag bis 15.45 Uhr besuchen könnten.

Bürgermeister Kaiser zeigte sich davon überzeugt, dass die Nachfrage am "zeitgemäßen" Ganztagsangebot stetig steigen wird. Für das kommende Schuljahr seien insgesamt 90 Fünft-, Sechst-, Siebt- und Achtklässler angemeldet. Die Stadt habe noch vor seiner Zeit die Notwendigkeit des Ganztags erkannt, einem engagierten Team sei es nun gelungen, die Möglichkeiten dafür zu schaffen. Rund 1,1 Millionen Euro hat die Verwaltung für den Umbau in die Hand genommen. Und einige Kosten kommen noch dazu: Geplant ist in der Realschule unter anderem auch, das Lehrerzimmer zu vergrößern und die Verwaltungsräume zu verändern.