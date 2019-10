Methusalem des Sängerkreises

- Er ist ein Methusalem des Mittelbadischen Sängerkreises, doch für seine 60 Jahre ununterbrochene Chorleitertätigkeit wirkt Albin Späth noch erstaunlich jung und frisch. Gleich mehrere Ehrungen auf Verbandsebene wurden ihm jetzt zuteil.

Bis heute leitet der Geehrte immer noch drei Chöre: seit 1975 den Bäckergesangverein Rastatt, seit 1986 den Polizeigesangverein Baden-Baden und seit 1987 den Gesangverein Sängerlust Lichtental. Auf Initiative der Polizeisänger (PGV) trafen sich die Aktiven aller drei Chöre in der Weinstube des Lichtentaler Löwen, um Albin Späth eine würdige Ehrung zuteilwerden zu lassen.

Begonnen wurde mit gemeinsam einstudierten Liedern wie "Wir gratulieren" oder "Dies ist ein großer Tag", wobei der frisch gebackene Vize-Chorleiter des PGV, Udo Knopf, seinen ersten offiziellen Auftritt hatte. Der PGV-Vorsitzende Karl-Heinz Peter bescheinigte dem Jubilar, trotz seiner 85 Jahre geistig wie körperlich topfit zu sein. Weshalb man wohl annehmen könne, sich während jahrzehntelanger Chorproben immer wieder neu auf ganz unterschiedliche Charaktere einzustellen, fördere eine solche Rundumfitness. Peter bezeichnete Albin Späth als "Vorbild für uns alle in Sachen Musikalität, Ehrgeiz, Zuverlässigkeit und Ausdauer". Er bewunderte dessen Geduld in den Chorproben und sprach dem Dirigenten ein großes Lob dafür aus, dass er in 60 Jahren so gut wie nie krankheitsbedingte Ausfälle hatte.

1957 begann Albin Späth als junger Bursche von 23 Jahren beim Kirchenchor Maria Königin in Rastatt als Chorleiter und Organist und blieb dort bis 1974. Kontinuität zeichnete den Jubilar seine ganze musikalische Karriere über aus. Insgesamt leitete er in den 60 Jahren zwölf Chöre, unter anderem war er zusammen mit Rolf Peter, dem Präsidenten des Mittelbadischen Sängerkreises, Gründer und Dirigent des Kinderchores in Kartung. Rolf Peter erinnerte an die Erfolge dieses Kinder- und Jugendchores bei mehreren Wettbewerben und erinnerte an ein großes Konzert im spanischen Kloster Montserrat vor rund 1 000 Zuhörern, sicherlich einer der Höhepunkte in Späths Chorleiterkarriere. Der Präsident würdigte ihn in seiner Laudatio für seine menschliche Art und das gute M iteinander sowohl innerhalb der Liedfamilie als auch mit den Vereinsvorständen. Er dankte Albin Späth für sein außergewöhnliches Engagement für den Chorgesang in Mittelbaden und überbrachte gleich drei Ehrungen.

So gratulierten der Deutsche Chorverband mit einer Urkunde und der Badische Chorverband mit seiner Gründungsmedaille in Gold. Dem Mittelbadischen Sängerkreis waren seine 60 Jahre als Chorleiter die goldene Stimmgabel wert, damit er auch künftig immer den richtigen Ton trifft. Das sollte er auch, denn für das nächste konzertante Ereignis wird bereits fleißig geprobt. Mit stimmlicher Unterstützung des Männerchores Hohe Murgeinheit Forbach lädt der Polizeigesangverein Baden-Baden die Bevölkerung am 2. November in den Lichtentaler Löwensaal zu einem ganz besonderen Konzert ein unter dem vielversprechenden Motto "Reine Männersache".

Sehr charmant bedankte sich der PGV-Vorsitzende Peter bei der Gattin des Dirigenten, Renate Späth, für ihre jahrzehntelange Toleranz angesichts vieler Probenstunden mit einem schmucken Blumenstrauß.