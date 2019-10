Musikalischer Abschied von Margarete Ziegler

Dafür gab es viel Musikalisches, was sicher keiner der zahlreich geladenen Gäste bedauerte. Dank durchdachter Organisation lag auf jedem Platz in der Aula ein Fächer, mit dem sich die musikalischen Leckerbissen trotz großer Hitze genießen ließen. Das Schulorchester begann mit den bezaubernden Melodien von André Waigneins "Aria and Dance". Das Orchester hatte durch einige ehemalige Klosterschüler Verstärkung bekommen, darunter die mittlerweile europaweit bekannten Musiker-Brüder Alexander und Dennis Kozarov an Geige und Klavier.

Der stellvertretende Schulleiter Claus Biedermann eröffnete den Reden-Reigen und ließ die insgesamt 52 Jahre währende Klosterschul-Ära von Margarete Ziegler Revue passieren. Von 1967 bis 1975 absolvierte sie bereits als Schülerin den ersten Abschnitt dieser Zeitspanne, um 1984 als Lehrerin an die Schule zurückzukehren, die sie dann ab dem 1. August 2001 leitete. Biedermann erzählte von der Musikleidenschaft seiner Noch-Chefin und dass sie als Schulleiterin über hundert Musikveranstaltungen erleben durfte, von denen sie sich auch nicht eine entgehen ließ. Ihren Leitspruch "arbeiten, und wenn's mal nicht so läuft, weiterarbeiten, und wenn gar nichts mehr geht, erst recht arbeiten" habe sie mit Leib und Seele gelebt und viele Kollegen dadurch motiviert.

Nach den schmissigen "September"-Noten der Bigband gab der Stiftungsdirektor der Schulstiftung der Erzdiözese Freiburg, Dietfried Scherer, in seiner Rede allerlei Anekdoten aus dem beruflichen Leben Zieglers zum Besten. So habe sie sich wegen des damaligen Lehrerstellen-Mangels bereits aufs Hotelfach eingestellt, als sie in letzter Sekunde die Stelle an der Klosterschule bekam. Außerdem sei sie wohl die einzige Schulleiterin Deutschlands, deren Schule zumindest tageweise exterritoriales Gebiet war - als der amerikanische Präsident Barack Obama 2009 zu Besuch nach Baden-Baden kam. Scherer lobte unter anderem Zieglers hohe Frustrationstoleranz, mit der sie die Schule auch durch schwierige Zeiten gelotst habe.

Margarete Ziegler selbst zeigte sich nach weiteren Reden und Musikstücken gerührt über das spürbare Bedauern ob ihres Abschieds. Sie selbst nahm ihn mit Humor, sagte etwa: "Mein erster Auftritt auf dieser Bühne war mit der Theater-AG als Hofnarr. Vielleicht war das zukunftsweisend." Der Job eines Schulleiters sei schon sehr stressig (närrisch), aber es seien die schönen Momente, die in Erinnerung blieben. Ein Trost für ihren Nachfolger, Dr. Tobias Vorbach, den sie zum Schluss vorstellte.