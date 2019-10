Verwaltungspläne vorerst gekippt

Baden-Baden

Finger weg vom Bachwasser Baden-Baden (red) - Bei Trockenheit steigt der Bedarf, Gärten zu bewässern. Als Möglichkeit für Anrainer scheint sich die Wasserentnahme aus dem Bach anzubieten. Aber nach dem Landeswassergesetz gibt es keine Sonderregelung für Bachanrainer mehr (Foto: dpa). » Weitersagen (red) - Bei Trockenheit steigt der Bedarf, Gärten zu bewässern. Als Möglichkeit für Anrainer scheint sich die Wasserentnahme aus dem Bach anzubieten. Aber nach dem Landeswassergesetz gibt es keine Sonderregelung für Bachanrainer mehr (Foto: dpa). » - Mehr

Rastatt

Wünsche zur Gartenschau Rastatt (red/ema) - Was erwarten die Rastatter von einer Landesgartenschau in der Barockstadt? Im Zuge der Bewerbung um die Grünschau in den Jahren 2032 oder 2034 bittet die Stadtverwaltung bei einer Bierdeckel-Aktion um Stellungnahmen. Erste Reaktionen liegen vor (Foto: pr). » Weitersagen (red/ema) - Was erwarten die Rastatter von einer Landesgartenschau in der Barockstadt? Im Zuge der Bewerbung um die Grünschau in den Jahren 2032 oder 2034 bittet die Stadtverwaltung bei einer Bierdeckel-Aktion um Stellungnahmen. Erste Reaktionen liegen vor (Foto: pr). » - Mehr

Hemmenhofen

50. Todestag des Malers Otto Dix Hemmenhofen (cl) - Zum 50. Todestag des großen deutschen Avantgardemalers Otto Dix erscheint ein neuer Museumsführer auf den Spuren des Künstlers von Mannheim, Stuttgart bis Hemmenhofen. Am Exilort am Bodensee lebte er 30 Jahre - am 25. Juli 1969 starb er dort (Foto: Haus Dix). » Weitersagen (cl) - Zum 50. Todestag des großen deutschen Avantgardemalers Otto Dix erscheint ein neuer Museumsführer auf den Spuren des Künstlers von Mannheim, Stuttgart bis Hemmenhofen. Am Exilort am Bodensee lebte er 30 Jahre - am 25. Juli 1969 starb er dort (Foto: Haus Dix). » - Mehr

Baden-Baden

Reiher spuckt mehr Wasser Baden-Baden (red) - Mehr Thermalwasser spendet ab sofort der Reiherbrunnen in der Sophienallee in Baden-Baden. Die Stadt ließ die wasserspendende Reiherfigur in einer Kunstgießerei überarbeiten. Sowohl die Rohe im Inneren als auch die Zuleitung wurdenvergrößert (Foto: Stadt). » Weitersagen (red) - Mehr Thermalwasser spendet ab sofort der Reiherbrunnen in der Sophienallee in Baden-Baden. Die Stadt ließ die wasserspendende Reiherfigur in einer Kunstgießerei überarbeiten. Sowohl die Rohe im Inneren als auch die Zuleitung wurdenvergrößert (Foto: Stadt). » - Mehr