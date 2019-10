Badestelle am Leiberstunger Baggersee nicht vor 2021

Bühl

Daniel Fritz im Amt bestätigt Bühl (mig) - In Weitenung ist jetzt eine Frau erste Stellvertreterin des Ortsvorstehers. Rüdiger Huck (FW) stand für dieses Ehrenamt nicht mehr zur Verfügung und schlug Fraktionskollegin Birgit Lorenz vor. An der Spitze des Gremiums wurde Daniel Fritz einstimmig bestätigt (Foto: mig).

Abkühlung an neuer Badestelle Bühl (for) - Die neue Badestelle am Baggersee in Weitenung wird gut frequentiert. Marc Geisler aus Sinzheim hat nicht nur drei Kinder, sondern auch ein Schlauchboot im Gepäck. Die Badestelle sei schön gemacht, könnte aus seiner Sicht aber ein bisschen größer sein (Foto: for).

Anbaden mit Fritz und Hirn Bühl (gero) - Kaum war die neu geschaffene Badestelle im Weitenunger Baggersee gestern Vormittag in Betrieb genommen, da gab es auch schon die ersten Verstöße gegen die Badeordnung. Konkret gegen das Alkoholverbot, das Fotografierverbot und das öffentliche Musizierverbot (Foto: gero).

"Anbaden" in Weitenung Bühl (gero) - Morgen um 11.30 Uhr wird die Freiluft-Badesaison eröffnet. Nicht im Bühler (beheizten) Schwarzwaldbad, sondern an der neu geschaffenen Badestelle im Weitenunger Baggersee. Ortsvorsteher Daniel Fritz und Stadtrat Peter Hirn hatten sich dazu verabredet (Foto: ma).