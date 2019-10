Neue würdige Grabstätte geschaffen Von Fabian Sauter-Servaes



Erbe ist immer auch Auftrag, und unser kulturelles Gedächtnis muss gepflegt werden, damit es lebendig bleibt. Aus dieser Überzeugung heraus engagiert sich Sylvia Schwarz aus Baden-Baden als Grabpatin für eine der bekanntesten Opernsängerinnen des 19. Jahrhunderts, Anna Zerr, geboren 1822 in Baden-Baden. Zusammen mit dem Kulturensemble Baden-Baden präsentierte sie mit einer feierlichen Ansprache das neu gestaltete Grab von Anna Zerr der Baden-Badener Öffentlichkeit. Die Primadonna war mit ihrem schillernden Lebenslauf beinahe in Vergessenheit geraten, da leistete der Zufall Hilfe und entriss sie jäh der stillen und überwucherten Ruhe auf dem Hauptfriedhof. Ein Lastwagen fuhr den alten Grabstein um und zerstörte damit die Grabstätte. Das war für Sylvia Schwarz der Auslöser, die Initiative für das Gedenken an Anna Zerr zu ergreifen. Nach intensiver Beschäftigung mit deren historischer Persönlichkeit im Kulturensemble und Gesprächen mit Fachgebietsleiter Frank Geyer von der Stadt Baden-Baden, konnte sie in der Nachbarschaft von Otto Flake und Reinhold Schneider eine neue, würdige Grabstätte als Patin übernehmen und gestalten. Anna Zerr hatte ein für die damalige Zeit sehr bewegtes Leben. Sie wurde in Baden-Baden in eine Musikerfamilie hineingeboren, kam nach dem Tod der Mutter in die Klosterschule vom Heiligen Grab. Als Sängerin wohl eine Naturbegabung, wurde sie bald von der Großherzogin Stephanie gefördert und kam nach Paris zur Ausbildung. Danach folgten erfolgreiche Jahre am Karlsruher Hoftheater. Überschattet wird diese Zeit aber von den Gerüchten über eine unselige Verbindung mit dem badischen Thronfolger. 1846 ging sie schließlich recht plötzlich nach Wien. Auch dort hatte sie durchschlagenden Erfolg und wurde zur Kammersängerin ernannt. Nicht zuletzt war sie wohl die Muse von Friedrich von Flotow für seine Oper "Martha". Nach einer Einmischung in die Politik verlor sie ihren Titel, landete aber wiederum weich in London. Von dort aus eroberte die Koloratur-Sopranistin auch den amerikanischen Kontinent. Zurück in der alten Heimat heiratete sie 1857 den unbekannten böhmischen Hauptmann Leopold Rosenberg und zog sich mehr und mehr aus der Öffentlichkeit zurück. Nach der Scheidung 1874 erwarb sie ein Landgut zwischen Winterbach und Oberkirch und starb 1881 einsam. Bestattet wurde sie auf dem Hauptfriedhof in Baden-Baden. Religiöse Zeremonien lehnte die ungewöhnliche Frau ab. Sylvia Schwarz beließ es als Patin daher auch bei einer Feierstunde anlässlich ihrer Umbettung. Fachgebietsleiter Frank Geyer dankte der Patin für ihr großes Engagement und betonte, wie wichtig es sei, dass Grabpaten nicht nur das finanzielle, sondern vor allem auch das ideelle Engagement im Blick haben. Dies sei bei Sylvia Schwarz vorbildlich der Fall. Die Opernsängerin Anna Zerr steht nun auch im historischen Rundgang des Friedhofs, sodass Besucher ihre Grabstätte leicht finden.

