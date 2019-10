Kindergärten: Höhere Gebühren

Gaggenau

Hogenmüller gibt Kita-Leitung ab Gaggenau (gut) - Im Kindergarten St. Laurentius in Bad Rotenfels geht eine Ära zu Ende: Cornelia Hogenmüller, die die katholische Einrichtung 40 Jahre lang geleitet hat, verabschiedet sich in den Ruhestand. Künftig wird Adrian Groll die Leitung übernehmen (Foto: Gutmann).

Ötigheim

Familien werden entlastet Ötigheim (as) - Eine soziale Staffelung der Kindergartenbeiträge in Ötigheim, gegenfinanziert aus Geldern des Gute-Kita-Gesetzes der Bundesregierung, wurde vom Gemeinderat verabschiedet. Familien mit drei oder mehr Kindern zahlen künftig nur noch den Zweitkinderbetrag (Foto: dpa).

Bühl

Brigitte Neubert verabschiedet Bühl (jure) - Normalerweise bricht bei der Ankündigung von Ferien großer Jubel aus - in der Vimbucher Tullaschule überwog gestern jedoch die Wehmut. Schließlich verabschiedetet sich Schulleiterin Brigitte Neubert in die "längsten "Ferien", auch Ruhestand genannt (Foto: Feuerer).

Baden-Baden

Musikverein feiert in Lichtental Baden-Baden (vgk) - Der Musikverein Lichtental feiert an diesem Wochenende sein 125-jähriges Bestehen. Im Festzelt an der Werkrealschule gibt es ein ausgefallenes und breites kulinarisches Angebot. Zudem kommen Musikfreunde der verschiedensten Genres auf ihre Kosten (Foto: Musikverein).