Depressiven Menschen Mut machen

Baden-Baden - Als die sechs Teilnehmer der Mut-Tour mit ihren drei Tandems am Donnerstagnachmittag in Baden-Baden ankamen, hatten sie bereits sechs heiße Tage und über 200 Kilometer hinter sich gebracht. Empfangen wurden sie am Augustaplatz mit Wasser, frischen Melonenschnitten, kühlenden Sprays und belebender Musik der Gruppe Inkluba der Lebenshilfe Rastatt/Murgtal.



Die Mut-Tour ist ein Aktionsprogramm der deutschen Depressionsliga, das sich seit 2012 durch Deutschland bewegt und Mut machen möchte, sich nicht zu verstecken, sondern sich zu öffnen, Hilfe anzunehmen und in den Dialog zu treten. Bislang haben 241 depressionserfahrene,aber auch Menschen, die noch nie eine Depression hatten, mehr als 30 700 Kilometer quer durch Deutschland zurückgelegt. I n diesem Jahr sind die Sechser-Tandems in insgesamt elf Etappen in ganz Deutschland unterwegs und werden dabei 3 675 Kilometer fahren. "Wir radeln rund 45 Kilometer am Tag, sodass eine Tour immer eine Woche dauert", erklärte Nora Berger, die die Etappe von Friedrichshafen bis Karlsruhe leitet. Parallel zur Tour im Badischen startete eine zweite Tandem-Gruppe am selben Tag in Schwerin und radelte sich durch bis Leipzig. Nora Berger war selbst an einer Depression erkrankt und weiß, wie gut es tut, sich auszutauschen, den Mut zu haben, über Ängste und Schwächen zu sprechen. "Wenn ich Halsschmerzen habe, weiß ich, ich muss zum Arzt. Aber wenn ich keinen Spaß mehr an Dingen habe, die ich immer gerne tat, wenn ich keine Lust zum Aufstehen habe, dann sollte ich mir auch Hilfe holen", sagte die junge Frau. Noch wusste die Gruppe nicht, wo sie am Donnerstagabend übernachten würde, denn auch dies gehört zur Mut-Tour, sich selbst zu organisieren. "Es ergibt sich immer etwas, und wir treffen immer wieder auf tolle Menschen", so Nora Berger. Am Donnerstagabend bauten sie ihre Zelte in der Nähe des Badestrands in Sandweier auf, um am Freitagmorgen ihre Weiterfahrt nach Rastatt anzutreten, wo sie vor dem Rathaus empfangen wurden. Von dort aus ging es weiter zur Endstation nach Karlsruhe. "Wer nächstes Jahr mitfahren will, ist herzlich eingeladen", sagte die Tourleiterin, die auf die Schnupperwochenenden im Frühjahr aufmerksam macht. Am Donnerstag haben sich Arno Geiges vom Allgemeinden Deutschen Fahrrad-Club (ADFC), Thomas Kist, Behindertenbeauftragter der Stadt Bühl, Richard Zeller von der Lebenshilfe Baden-Baden/Bühl/Achern und Rosel Majiwski-Knopf, Krankenpflegerin im Gunzenbachhof, der Mut-Tour angeschlossen. "Es macht einfach Spaß, sich einer guten Sache anzuschließen und sich solidarisch zu zeigen", sagte Richard Zeller. Grußworte der Stadt Baden-Baden überbrachte die Behindertenbeauftragte Beate Wirth, die die Tour als "gelebte Inklusion" bezeichnete. Die Organisation des Empfangs in Baden-Baden hatte der Caritasverband übernommen. www.mut-tour.de

