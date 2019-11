Zauberhafte Musik in bestes Licht getaucht

- Die Bedingungen hätten gefühlt nicht besser sein können an diesem nicht nur lauen, sondern richtig warmen Sommerabend. Die für 1 200 Besucher ausgelegte Bestuhlung auf dem Hauptrasen und den Seitenstreifen der Gönneranlage an der Lichtentaler Allee war optisch aufs Schönste ausgerichtet, fast jeder Platz besetzt von gut gelaunten Besuchern, voller Vorfreude auf ein genussvolles Konzert mit der Baden-Badener Philharmonie in diesem wunderschönen Ambiente. Ein Fächer war am Freitagabend der Damen liebstes Accessoire, die teils chic behütet von ihren stolzen Begleitern ausgeführt wurden.

Ein ganz besonderes Lob gebührt den Stadtwerken für die fantasievolle Illumination, die sich insbesondere auf die rückwärtigen, lauschigen Lauben im Blattwerk konzentrierte. Neben dem in güldenem Licht erstrahlenden Brunnen waren die beiden großen Figuren jeweils kontrastierend zum Hintergrund angestrahlt, bei einer grünblauen Melange waberten zusätzlich weiße Schleier wie Nebelschwaden über das Laubwerk.

Moderatorin Ines Pasz präsentierte ihre charmanten Ansagen als eigene Programmpunkte - wie gewohnt exzellent recherchiert und mit verbaler Raffinesse köstlich serviert.

Chefdirigent Pavel Baleff hatte unter dem Motto "Blicke über Grenzen" Perlen europäischer Klangkultur ausgewählt. Inhaltlich waren viele an das menschliche Bedürfnis angepasst, während heller Sommernächte zu feiern, zu t anzen, sich zu amüsieren und dem anderen Geschlecht schöne Augen zu machen, andere wiesen dagegen historischen Bezug auf.

Nach der Ouvertüre aus der Oper "Zar und Zimmermann" flammten Lust und Leidenschaft auf in "Notturno" und "Intermezzo" aus dem "Sommernachtstraum": Felix Mendelssohn Bartholdy hatte sich Shakespeares Posse über verrückte Faune in romantischer Mondnacht nach verträumtem Beginn so leidenschaftlich angenommen, dass man in der Gönneranlage manche Hand zum vertrauten Nachbarn wandern sah, nebst tiefem Blick in die Augen.

Dem kastilischen Ritter und Volkshelden El Cid ist eine Ballettmusik von Jules Massenet gewidmet. Kastagnettengeklapper untermalte "Castiliane", das imaginäre Bild tänzelnder Pferde und stolzer Ritter vermittelte "Andalouse". Temperamentvoll legte sich die Philharmonie ins Zeug bei "Aragonaise", während "Navarraise" Lebensfreude auf einem Marktplatz und beschwingten Tanz zu symbolisieren schien. Neben enthusiastischem "Juhuu" waren allein hier unzählige Beifallsrufe zu hören.

Keine süßliche Zigeunermusik, sondern genaue Beobachtung der Sitten und Gebräuche auf den Bauernhöfen inspirierten Béla Bartók zu seinen rumänischen Volkstänzen, die vom Stampftanz über Fuhrwerksgerassel bis zum Wiegenlied auch in der Gönneranlage alles implizierten. Perlende Harfenklänge untermalten das Minnelied aus "Historische Szenen" von Sibelius, den laut Ines Pasz die Finnen als ihren Nationalhelden reklamieren.

Für drei "Ungarische Tänze" von Brahms reichte dann der gute Wille noch, bevor Petrus vereinzelte Regentropfen schickte. Schon zuvor hatte sich drohendes Unheil am Himmel abgezeichnet und die Besucher zeigten großes Verständnis, angesichts der wertvollen Instrumente das Konzert hier abzubrechen. Man war im Gegenteil durchweg froh und dankbar für den Genuss von wenigstens zwei Dritteln des Konzerts in dem märchenhaften Ambiente der Gönneranlage. Alle erreichten noch trockenen Fußes ihre heimischen Ziele, die Musiker konnten ihre Instrumente in dem eigens für sie aufgebauten Zelt in Sicherheit bringen.