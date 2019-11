Startklar für die neue Saison

Damit stimmten die Mitglieder für eine neue Struktur im Vorstandsgremium, die eine Doppelbesetzung des Vizepräsidentenamtes vorsieht - für den NCW ein Novum. Präsident Harald Liß sprach von einer Erneuerung der NCW-Vereinsgemeinschaft, die somit den Fortbestand des Vereins sichern würde. Liß sieht durch die Wahl von jüngeren Mitgliedern in weitere Vorstandsämter einen Hinweis, dass der NCW mit seinen verschiedenen Formationen wie Tanzgruppen und Hästräger attraktiv auf Jüngere wirkt. Künftig wird Corinna Rottenecker den starken Jugendsektor im NCW als Jugendbeauftragte leiten.

Gegenüber der Jugend fühlen sich die NCWler ohnehin in besonderem Maße verpflichtet. So wurde der Narrenclub im November 2018 vom Landkreis Rastatt als 111. Verein zum jugendfreundlichen Verein gekürt und erhielt ein entsprechendes Zertifikat. Baudistel zeigte in seinem Bericht auf, wie aufwendig der Jugendschutz bei Fastnachtsveranstaltungen betrieben wird. So müsse für die Veranstaltungen ein eigener Jugendschutzbeauftragter vom Verein bestellt werden, der peinlichst genau darauf achte, dass die gesetzlichen Bestimmungen eingehalten werden. Schon einige Jahre gibt es bei den Großveranstaltungen des NCW strenge Einlasskontrollen, bei denen Jugendliche auf alkoholische Getränke hin überprüft werden.

Die Bemühungen hierzu schlagen sich in der positiven Wahrnehmung der Veranstaltungen nieder. Die beiden großen Prunksitzungen mit einem vollgepackten Unterhaltungsprogramm gelten als die Aushängeschilder des NCW schlechthin, und zwar weit über die Gemarkung der Stabsgemeinde hinaus.

Dass der NCW mit seinem Programm allen Generationen gerecht wird, das bewies die hohe Besucherzahl bei der 42. Seniorensitzung, die Anfang Februar zusammen mit der Gemeinde in der Fremersberghalle stattfand. Auch außerhalb der fünften Jahreszeit beteiligten sich die Aktiven des NCW am gesellschaftlichen Leben wie etwa dem Sommerferienprogramm der Gemeinde, in der Vereinsgasse beim Frühjahrsmarkt und beim Weihnachtsmarkt. "Der NCW ist ein wichtiger Kulturträger", hob Baudistel die gesellschaftliche Bedeutung des Narrenclubs hervor.

Schatzmeisterin Clarissa Baudistel informierte über den Stand der Vereinskasse. Ihr Fazit: ein leichter Überschuss. Nachdem Kassenprüfer Franz Busch ihr eine einwandfreie Kassenführung attestiert hatte, erfolgte die einstimmige Entlastung des gesamten Vorstandsteams. Anschließend wählte die Versammlung folgende Personen auf die Vorstandsposten: Christian Baudistel und Stefan Schaible (beide Vizepräsidenten), Anna-Lena Liß (Schriftführerin), Corinna Rottenecker (Jugendleiterin), Clarissa Baudistel (Schatzmeisterin), David Sternkopf (Beisitzer Häsgruppe) und Annette Schleif (Kassenprüferin).