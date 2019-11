Die magische Kraft der roten Nase

Von Janina Fortenbacher Baden-Baden - Knallbunte Schuhe, Ringelshirt, ein weißer Kittel mit lustigen Figuren und eine rote Knubbelnase - einen solchen Arzt hat die kleine Miriam noch nie gesehen. Umso verwirrter ist sie, als es plötzlich an der Tür klopft und Klaus-Peter Wick alias Professor Dr. Jodocus Osterhase in ihr Krankenzimmer hereinspaziert. Im Gepäck hat er einen alten Lederkoffer. Immer wieder stolpert der schusselige Doktor über seine eigenen Füße. Miriam findet das lustig und lacht laut auf. Ihre starke Mandelentzündung scheint in diesem Moment vergessen. "Der schaut ja überhaupt nicht, in welche Richtung er läuft", sagt Miriam zu ihrer Mutter und beginnt erneut zu kichern. Schnell wird ihr klar, dass der tollpatschige Kerl, der ihr gerade einen Besuch abstattet, kein normaler Doktor sein kann. Mit ihrer Vermutung liegt sie richtig: "Ich bin Spezialarzt für Kuscheltiere", klärt Klaus-Peter Wick die vierjährige Patientin auf. In Wahrheit arbeitet Wick seit 1999 als Clowndoktor beim Klinikum Mittelbaden. Die Idee dazu entstand, als er vor vielen Jahren mehrere Stunden mit seinem Sohn in der Karlsruher Kinderklinik warten musste: "Mir wurde langweilig und Langeweile steigert die Kreativität", so Wick. Er entschloss sich, als Clown für Unterhaltung in Krankenhäusern zu sorgen. An diesem Morgen greift ihm Miriam bei seiner Krankenvisite in der Balger Klinik unter die Arme. Zunächst kramt Wick einen Pömpel aus seinem Koffer hervor und hört damit den Teddybären Lio ab. "Oje, das klingt aber gar nicht gut. Ich glaube, er braucht eine Spritze", sagt der Kuscheltierarzt und zückt daraufhin eine riesige Gipsspritze. "Die ist aber groß", meint Miriam, die kurzerhand in die Rolle der Arzthelferin schlüpft und dem plüschigen Patienten einen Pieks verpasst. Um sicher zu gehen, dass es Lio bald wieder besser geht, fehle aber noch eine wichtige Maßnahme, sagt der Kuscheltierexperte und wühlt in seinem Koffer. Er kommt mit einem Metermaß zurück. Damit soll Miriam bei ihrem Teddy Fieber messen. Zum Schluss testet Wick mit einem Gummihammer noch die Reaktionsfähigkeit des Kuscheltiers - blöd nur, dass sich der tollpatschige Dr. Osterhase mit dem Hammer immer wieder selbst auf den Kopf haut. Miriam kann sich vor Lachen kaum noch halten: "Der ist ja witzig", meint sie und kichert weiter. Auch ihre Mutter Julia kann sich ein Schmunzeln nicht verkneifen. Es sei schön, ihre Tochter so fröhlich zu sehen. "Das herzhafte Lachen eines Menschen ist für mich die beste Bezahlung", sagt Wick, nachdem er die Tür zu Miriams Zimmer wieder hinter sich geschlossen hat. Zwölf bis 15 Patienten besucht er pro Tag. "Als Clown bin ich für die Kinder ein Freund, der all die Dinge macht, die er eigentlich nicht darf. Damit bin ich ein Verbündeter", weiß er aus Erfahrung. Für seine Arbeit benötige er ein großes Repertoire, denn auf die einzelnen Besuche könne er sich nur schwer vorbereiten: "Alle Kinder sind anders, deshalb muss ich mich gut in deren Welt auskennen." Während er mit den Kleinen über Prinzessin Lillifee oder Feuerwehrmann Sam spreche, greife er bei den Älteren gerne Sportthemen auf. Immer einfach sei sein Beruf allerdings nicht: "Miriam ist ein sehr aufgewecktes Kind. Das ist leider nicht immer so." Es gebe auch Patienten, die nach ihrer Diagnose wochenlang kein Wort mehr reden. In solchen Fällen werde er oft zur Hilfe gerufen. "Bei manchen konnte ich tatsächlich das Eis brechen", erinnert sich Wick. Solche Momente seien für ihn wie ein Wunder. "Es ist erstaunlich, was für eine Kraft die rote Nase hat", sagt er. Und das nicht nur bei jungen Patienten, sondern auch bei der älteren Generation. Neben der Kinderstation im Klinikum stattet der Humorist nämlich auch Senioren in Altersheimen Besuche ab. Er ist im Theresienheim in Baden-Baden, im Seniorenheim in Ebersteinburg sowie im Baden-Badener Ludwig-Wilhelm-Stift als Humorbeauftragter tätig. Statt Kuscheltiere zu untersuchen, macht er dort Gehirnjogging auf lustige Art. "Ich frage etwa nach Blumensorten oder Automarken", sagt Wick. Auch in der Hub und in einer Psychiatrie in Calw versucht er, die Menschen zum Lachen zu animieren. Oft werde er gefragt, wie er es schaffe, bei todkranken Menschen nicht seinen Humor zu verlieren. Das sei nicht einfach, sagt Wick, aber es gebe einen Trick: die Clown-Philosophie. Diese besage, immer im Hier und Jetzt zu leben. Einen Clown interessiere nicht, was gestern war oder was morgen sein wird. "Ich habe als Clown 45 Minuten Zeit, um meine Begegnung mit meinem Gegenüber zu etwas Besonderem zu machen. Und ganz alleine das zählt."

