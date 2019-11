Seit 40 Jahren für Multiple-Sklerose-Betroffene im Einsatz

Wer heute die Diagnose erhält, dass er an Multipler Sklerose erkrankt ist, der weiß, dass er eine unheilbare Krankheit hat, mit der er aber dank der heutigen guten medizinischen Behandlungsmöglichkeiten und einer entsprechenden Lebensführung leben kann. Hilfreich zur Seite steht ihm und seinen Angehörigen die Amsel-Kontaktgruppe, die durch Informationen, regelmäßige Treffen, Kursangebote und Anlaufstelle die Lebenssituation verbessern möchte.

1974 wurde der Landesverband der Multiple-Sklerose-Kranken in Baden-Württemberg ins Leben gerufen, in dem 64 Kontaktgruppen mit rund 8 500 Mitgliedern aktiv sind. Eine dieser Gruppen ist die "BaBaRa", der aktuell rund 270 Mitglieder angehören, von denen rund 170 MS-Betroffene sind. Fast 25 Prozent von ihnen sind unter 40 Jahren alt, wie Kontaktgruppenleiter Jürgen Berger sagte. Gegründet wurde die "BaBaRa" 1979 von Edith Schmidberger. Viele Jahre lang wurde die Gruppe geleitet von Gerhard Kolberg und der in diesem Jahr verstorbenen Lieselotte Geberth. Jürgen Berger, der die Kontaktgruppe gemeinsam Sabine Baumgartner leitet, konnte am Samstag den ärztlichen Leiter der neurologischen Klinik Selzer, Dr. Zoltan Biro, und Dr. André Diel, niedergelassener Neurologe aus Bühl, sowie Professor Sebastian Rauer, leitender Oberarzt an der Uni-Klinik Freiburg, begrüßen. In einer von Michael Dittrich, Ehrenmitglied der Amsel, moderierten Talkrunde sprachen sie über neue Therapien und die Bedeutung von Sport sowie einer gesunden Lebensführung.

Grußworte der Stadt Baden-Baden überbrachte Iska Dürr, die lobend den Appell der Amsel-Kontaktgruppe "Mit Motivation und Wille Barrieren überwinden" erwähnte. "Wir brauchen Ihre Hinweise, wie wir Sie unterstützen können", antwortete sie auf die Frage von Michael Dittrich, der bemerkte, die Stadt Baden-Baden sei für Rollstuhlfahrer ein Abenteuer. "Die Amsel-Kontaktgruppe darf mit Fug und Recht behaupten, dass sie zur Lebensqualität der rund 830 MS-Kranken in Mittelbaden einen großen Beitrag leistet", lobte Landrat Toni Huber das Engagement.

"Nun zusammen sind wir stark und können etwas bewegen; das passiert hier in der Gruppe sehr gut", sagte die stellvertretenden Landesvorsitzende Sabine Gwarys, die für Sabine Baumgartner und Jürgen Berger die Silberne Ehrennadel des Landesverbandes mitgebracht hatte. Sabine Baumgartner ist seit 27 Jahren an MS erkrankt, und leitet seit 2014 die "BaBaRa". Jürgen Berger ist seit 1999 betroffen, übernahm ebenfalls 2014 die Leitung und überrasche immer wieder mit außergewöhnlichen Ideen, von denen die Mitglieder profitieren könnten, so Sabine Gwarys. Beide zeichneten sich durch ihre lebensbejahende Art und ihre Energie aus.