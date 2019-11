Musikalisches Festwochenende

Mehrere Ehrungen für Albin Späth Baden-Baden (co) - Er ist ein Methusalem des Mittelbadischen Sängerkreises, doch für seine 60 Jahre ununterbrochene Chorleitertätigkeit wirkt Albin Späth (vorne rechts) noch erstaunlich jung und frisch. Gleich mehrere Ehrungen auf Verbandsebene wurden ihm jetzt zuteil (Foto: co). » Weitersagen (co) - Er ist ein Methusalem des Mittelbadischen Sängerkreises, doch für seine 60 Jahre ununterbrochene Chorleitertätigkeit wirkt Albin Späth (vorne rechts) noch erstaunlich jung und frisch. Gleich mehrere Ehrungen auf Verbandsebene wurden ihm jetzt zuteil (Foto: co). » - Mehr