Neues Vorstandstandem am Merkur

Anwesend waren insgesamt 48 Stimmberechtigte. Der Vorstand des Gleitschirmvereins setzt sich damit aus folgenden fünf Personen zusammen: Werner Axtmann (Referent Sicherheit und Technik), Ralf Baumann (Referent Presse- und Öffentlichkeitsarbeit), Marc Herling (Vorsitzender), Christiane Kern (Vorsitzende), Alois Frietsch (Vorstand Finanzen und Mitgliederadministration). Die beiden langjährigen Vereinsmitglieder sind für die Zukunft mit einem starken Mandat ausgestattet, heißt es in einer Mitteilung.

Die programmatische Perspektive des Vereins unter dem Leitsatz "Gemeinsam sicher besser fliegen" soll nach den Worten von Marc Herling verstärkt auf die Themenbereiche Gemeinschaft, Sicherheit, Verbesserung der fliegerischen Fähigkeiten, Freude am Fliegen sowie eine stabile und gesunde Vereinsstruktur ausgerichtet werden. "Als Basis sehen wir ein wertschätzendes und konstruktives Miteinander im Verein und auch mit den Institutionen, die für uns wichtig sind," erklärte Herling.

Für die persönliche fliegerische Entwicklung will der Gleitschirmverein B aden auch in Zukunft gute Rahmenbedingungen bieten. Erste Eckpfeiler für die nächste Flugsaison 2020 bilden Trainings, Ausfahrten, Vorträge von Fachreferenten und vielfältige gemeinsame fliegerische Erlebnisse. Auch das wettkampf- und sportorientierte Fliegen soll ausgebaut werden. "Gleitschirmfliegen soll Freude machen. Die Vermeidung von Unfällen hat hohe Priorität", so der neue Vorsitzende. Und: "Wie in 2019 setzen wir auch in 2020 auf Ausbildungsmöglichkeiten im Rahmen von Start- und Landetrainings, Groundhandling und fliegerischer Weiterbildung."

Zu den Fokusthemen der rund 300 Mitglieder starken Fluggemeinschaft gehört überdies die Sicherung des Fluggebiets Merkur im harmonischen Miteinander mit allen beteiligten Interessengruppen am Merkur, in Baden-Baden und Gernsbach. Die Vereinsmitglieder wurden eingeladen, an der vom Vorstand erarbeiteten "Vision 2025" mitzuarbeiten und ihre Ideen und ihr Engagement aktiv einzubringen.

Der Gleitschirmverein Baden, die sogenannten Schwarzwaldgeier, gehört mit seinen mehr als 300 Mitgliedern zu den größten Gleitschirmvereinen in Deutschland. Am Merkur erfolgen bis zu 5 000 Gleitschirmstarts im Jahr. Piloten aus ganz Deutschland besuchen den Hausberg der Kurstadt. Für eine optimale Infrastruktur mit gepflegten Start- und Landeplätzen sorgt der Gleitschirmverein Baden in Zusammenarbeit mit den Städten Baden-Baden und Gernsbach, den Stadtwerken Baden-Baden und den Forstämtern.

www.schwarzwaldgeier.de