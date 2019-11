Musikalisch dichter Klangteppich

Regen und Gewitter waren angekündigt. Deshalb entschieden sich die Veranstalter der Freilichtbühne für eine Verlegung des Konzerts in die Halle. Der Erfolg war den Musikerinnen und Musikern unter der Leitung von Florian Ganz dennoch gewiss. Erst nach mehreren Zugaben konnte das Ensemble die Bühne der Turn- und Festhalle Neuweier verlassen. Fast kein Stuhl blieb während des Konzerts unbesetzt.

Das Ensemble Con Fuoco ist nicht bekannt dafür, während einer Aufführung große Worte zu machen. Die Mitglieder lassen eher die Musik für sich sprechen. Dabei bewegt sich der Klangkörper, präzise und gestenreich von Dirigent Florian Ganz geführt, ganz nahe an der Perfektion.

Das Programm präsentierte sich bei diesem Konzert zweigeteilt. Im ersten Teil stellte das Orchester den Komponisten Richard Wagner und seine "Wesendonck-Lieder" für Frauenstimme und Streicher in den Mittelpunkt. Die Gedichte von Mathilde von Wesendonck standen für den Liedzyklus einst Pate. Zwei der Lieder, "Im Treibhaus" und "Träume", wurden von Wagner zudem als "Studie zu Tristan und Isolde" überschrieben. Klangliche Erfahrungen wurden hier mit den später berühmt gewordenen Tristan-Akkorden gesammelt, führt dazu der Dirigenten im Programmheft aus. Von ihm waren auch extra für dieses Konzert die ursprünglichen Klaviersätze für S treichorchester arrangiert worden. Im fünf- bis siebenstimmigen Streichersatz versucht er, Wagnersche Klangvorstellungen und Spielweisen mit einzuweben.

Der Vorgabe des Dirigenten folgte auch Sängerin Gabriele Grund. Ihr samtig, warmer Alt, von den Streichern einfühlsam unterstützend begleitet, verlieh den fünf Liedern, "Der Engel", "Stehe still!", "Im Treibhaus", "Schmerzen" und "Träume", wundervolle Gestalt und Tiefe, begeistert vom Publikum aufgenommen, das konzentriert und voller Spannung zuhörte.

Den zweiten Programmteil dominierte die Serenade für Streichorchester op. 48 in C-Dur von Peter Tschaikowski. Der russische Komponist verwob in dieser Partitur die unterschiedlichsten Musikstile, darunter leichtfüßige Walzer, anlehnend an die Walzermelodik von Johann Strauß oder Melodiebögen mozartschen Charakters. Schon gleich zu Beginn entwarfen die Instrumentalisten mit dem gravitätisch majestätischen Andante non troppo-Allegro moderato, im französischen Stil, ausholenden Akkorden und schnellen 6/8 Takten einen musikalisch dichten Klangteppich.

Viel musikalisches Gespür und Können bewiesen die Musikerinnen und Musiker auch bei den darauffolgenden drei Sätzen. Bis zum Verklingen des letzten zarten Tons agierten die Musikkünstler mit viel Gefühl für die Notierung und engagiertem Spiel, um der variantenreichen Tondichtung Klang und ihren spezifischen Charakter verleihen.

Ein letztes interessantes Hörerlebnis bescherten die Instrumentalisten den Zuhörern mit dem vierten und letztem Satz. Bei diesem greift der Komponist auf ein russisches Thema zurück, dem die Streicher mit spielerischer Raffinesse zu klanglicher Schönheit verhalfen.