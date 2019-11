"Sie hat ein blühendes Denkmal verwüstet"

Hintergrund



"Man wirft mir immer vor, ich hätte gegen meinen Ehrenkodex als Makler verstoßen", ärgert sich Ernst über die Kritik, die im Zusammenhang mit dem Schloss-Verkauf immer wieder auch gegen ihn persönlich gerichtet wird. Er weist solche Vorwürfe weit von sich - und will mit Falschinformationen aufräumen. So habe zum Beispiel gar nicht der verstorbene Mubarak Al Hassawi das Gebäude seinerzeit gekauft, wie es erst kürzlich wieder von dessen Tochter Fawzia Al Hassawi behauptet wurde (wir berichteten). Käufer des Schlosses sei damals eine "Briefkastenfirma" gewesen, schon damals vertreten durch Fawzia al Hassawi.

Die Tochter eines kuwaitischen Kaufmanns - sie sei keine Prinzessin, wie häufig behauptet werde - sei es auch gewesen, die in sein Büro gekommen sei auf der Suche nach einer Bleibe für eine Großfamilie. "Sie war die Einzige, mit der ich ständig sprach", erinnert sich Ernst. Den Vater habe er nur ein einziges Mal gesehen - auch, wenn dieser als Familienoberhaupt sicher die endgültige Entscheidung über die Investition getroffen habe.

Mit der Tochter habe er damals zunächst, wie er es in solchen Fällen handhabe, einen Rundgang durch die Stadt gemacht. Von den Stufen vor dem Kurhaus aus habe sie das Schloss gesehen und ausgerufen: "What a wonderful castle!" Dann habe sie gefragt, ob man so etwas vielleicht auch kaufen könne. "Könnten Sie das denn?", habe er sie auf Englisch gefragt, und sie habe geantwortet, dass das sicherlich interessant wäre.

Also habe er einen Termin mit dem Markgrafen vereinbart. Dieser habe das Schloss verkaufen müssen, weil er es sich nicht mehr habe leisten können. Und Ernst wusste, dass wenige Monate zuvor der potenzielle Käufer abhandengekommen war: Die Althoff-Gruppe habe nach eingehender Prüfung 2003 die Option auf den Schloss-Kauf zurückgegeben, weil man zu der Erkenntnis gekommen war, dass sich ein Hotel dort nicht kostendeckend führen ließe. Er selbst habe seine Aufgabe als Makler erfüllt, betont Ernst. Er habe auch dem Vater von Fawzia Al Hassawi von der Aussage des Hoteliers Thomas Althoff berichtet, dass ein Luxushotel nicht machbar ist: "Er wusste, dass der beste Schlosshotelentwickler Deutschlands das abgelehnt hatte." Al Hassawi habe damals geantwortet, das sei ihm egal: "Then it's our private residence." (Dann ist es unsere Privatresidenz.)

Der Kauf kam zustande, und es wurde erst einmal ruhig, erinnert sich der Makler. Erst zehn Jahre später habe er aus der Zeitung erfahren, dass Al Hassawi aus dem für die Hotelnutzung genehmigten Stützbau im Schlosspark Wohnungen machen wollte. Er sei fassungslos gewesen: "Es kann doch nicht sein, dass wir uns so vorführen lassen." Schließlich habe der Denkmalschutz zur Bebauung des Parks seinerzeit nur "Ja" gesagt, um eine Hotelnutzung zu ermöglichen.

Er habe nicht schweigen wollen, die Initiative "Rettet das Neue Schloss" gegründet und Fachaufsichtsbeschwerde gegen die Genehmigung der teilweisen Wohnnutzung im Stützbau eingelegt. Allein die Fachaufsichtsbeschwerden hätten ihn mehr Geld gekostet, als er zehn Jahre zuvor als Provision von Al Hassawi für den Schloss-Verkauf erhalten habe, betont Ernst. Letztere habe 90 000 Euro betragen - drei Prozent der Kaufsumme von drei Millionen Euro.

Da er die Genehmigung der Wohnnutzung trotz allem nicht habe verhindern können, sei er zu dem Schluss gekommen, dass er nur etwas ändern könne, wenn er selbst im Gemeinderat sei. Also habe er 2014 die Freien Bürger für Baden-Baden (FBB) gegründet. Deren Einzug ins Stadtparlament habe die Verwaltungsspitze damals verhindern wollen - und Al Hassawi dafür instrumentalisiert: Nur zwei Tage vor der Wahl sei als großer Fortschritt in Bezug auf das Projekt bei einem Pressegespräch verkündet worden, dass ein Managementvertrag mit der renommierten Kette Hyatt abgeschlossen worden sei, diese das Hotel also betreiben wolle. Erst später habe sich herausgestellt, dass es nur einen Beratungsvertrag gab: Eine Hyatt-Tochtergesellschaft sollte prüfen, ob eine Hotelnutzung grundsätzlich machbar sei.

2017 versuchte Al Hassawi, eine reine Wohnnutzung im Park im Gemeinderat durchzusetzen, bekam dafür aber keine Mehrheit. Ernst stellte vor diesem Hintergrund im vergangenen Jahr einen Antrag, den Bebauungsplan für das Schloss ganz aufzuheben - und somit die Hotelnutzung ebenso wie die Parkbebauung endgültig zu den Akten zu legen. Denn: "Dass man da planen lässt, ist das Falscheste aller Signale", meint er. Zu seiner Überraschung wurde der Antrag aber mehrheitlich abgelehnt. Dabei könnte dadurch, so Ernsts Überzeugung, Bewegung in die Angelegenheit kommen: Wenn eine Wohnbebauung im Park nicht mehr möglich wäre, erläutert Ernst, werde das Schloss uninteressant für Investoren - was die Grundlage dafür sei, dass es einer für die Stadt sinnvollen Nutzung zugeführt werden könne. Denn solange es möglich sei, aus 4 000 Quadratmetern Wohnungen zu machen, habe man einen ganz anderen Gesamtwert: Ein Bauträger zahle für den genehmigten Quadratmeter Wohnfläche in Baden-Baden bis zu 2 000 Euro - in diesem Fall also acht Millionen, bevor irgendetwas gebaut sei. Der Wert des Schlosses selbst gehe dagegen inzwischen gegen Null: "Als sie es kaufte, war es ein echtes Juwel", erinnert sich Ernst. Das habe sich geändert, der Verfall sei erschreckend: "Sie hat ein blühendes Denkmal verwüstet."