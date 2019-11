Nun doch Wohnen in Ebertsgarten

Darüber, wie die frühere Gärtnerei-Fläche zwischen Saarstraße und Sinzheimer Straße in Oos künftig genutzt werden soll, gibt es seit Mitte 2017 Unstimmigkeiten zwischen der Stadtverwaltung und dem früheren Besitzer Wolfgang Eberts. Während er seinen ehemaligen Firmensitz als Wohngebiet und ideales Areal für ein Pflegeheim sieht, hieß es aus dem Rathaus immer, dass für die Fläche nur eine gewerbliche Nutzung infrage komme. Diese Haltung hat die Stadtverwaltung auch beibehalten, als das Grundstück 2018 von dem in Freiburg ansässigen Wohnbauunternehmen Treubau übernommen wurde. Noch im Mai sollte der kurstädtische Gemeinderat einen sogenannten Bekräftigungsbeschluss fassen, in dem die gewerbliche Nutzung für das Areal mit dem Namen Ebertsgarten erneut festgeschrieben werden sollte. Doch das Gremium spielte nicht mit (wir berichteten), und nachdem die SPD beantragte, auch Wohnbebauung auf dem Areal zuzulassen, wurde das Thema kurzerhand von der Tagesordnung des Bauausschusses genommen und im Gemeinderat gar nicht mehr aufgerufen.

Nun also die Planänderung: Die Verwaltung schlägt vor, das Gelände planerisch in zwei Teile zu schneiden. Entlang der Saarstraße ist ein Areal für nicht störendes Gewerbe vorgesehen, auf der Hälfte entlang der Sinzheimer Straße dagegen ein Mischgebiet. Dort wären Wohnhäuser, nicht störendes Gewerbe und Geschäfte denkbar - und auch ein Pflegeheim, wie Bürgermeister Alexander Uhlig gestern gegenüber dem BT bestätigte.

Hat DRK-Kreisverband



noch Interesse?



Über den Bau einer solchen Einrichtung hatte Eberts 2017 bereits mit dem Baden-Badener Kreisverband des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) gesprochen, und dort war man interessiert. Letztlich scheiterten die Pläne aber am Veto der Stadtverwaltung, die das DRK-Pflegeheim als Ersatz für den Ludwig-Wilhelm-Stift lieber in der Hubertusstraße ansiedeln wollte (wir berichteten). Dort verzögern nun unter anderem Einsprüche von Anwohnern das Projekt. Es darf also spekuliert werden, ob der DRK-Kreisverband nun doch lieber in Oos bauen wird.

Der Gemeinderat soll sich nun bei seiner nächsten Sitzung am 24. Juni mit dem Projekt beschäftigen und den gültigen, 45 Jahre alten Bebauungsplan, der ein Industriegebiet vorsieht, entsprechend der zuvor beschriebenen Planung ändern. "Ich halte das für eine angemessene Lösung, mit der alle Beteiligten leben können", so Uhlig gestern. Auf dem gesamten Areal Wohnen zu ermöglichen, sei nicht sinnvoll, verteidigte Uhlig die auch in der jetzigen Planung vorhandenen Gewerbebauten. Diese seien als "Puffer" nötig, um den Wohnbereich vom Industriegebiet zwischen der Saarstraße und der Bahnlinie abzugrenzen. Er sei aber "guter Dinge", dass die Planung, die auf der Basis eines Entwurfs eines Stadtplanungsbüros entstanden sei, so durchgehe und dass der Investor auf dieser Basis auch bald an die Realisierung gehen könne.

Kurstadt-Spitzen