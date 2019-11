Eigener Bankschalter für eilige Autofahrer

Freude in der Kurstadt - damals wie heute - über steigende Übernachtungszahlen. In den ersten fünf Monaten des Jahres war bei den Übernachtungen ein Plus von gut zwei Prozent gegenüber dem gleichen Vorjahreszeitraum zu verzeichnen. Man zeigte sich optimistisch, dass dieser Trend weiter anhält.

Wer erinnert sich noch an den Schweizer Sänger und Showmaster Vico Torriani? In Deutschland war er damals überaus bekannt - auch durch seine Unterhaltungssendung "Der goldene Schuss". Er gastierte mit einer Musikshow im Badern-Badener Kurhaus und brachte das große Publikum zum gemeinsamen Mitsingen.

Ärger gab es in Ebersteinburg über eine Kontrollaktion der Polizei. Ein Polizist in Zivil hatte sich mit einer Kamera in Gebüschen an der Ortsdurchfahrt versteckt, um Autofahrer zu ertappen, die die durchgehende Mittellinie der Straße überfuhren. In Ebersteinburg gab es deswegen Proteste. Man verwies darauf, dass es aufgrund der kurvenreichen Strecke nötig sei, den Wagen zur Fahrbahnmitte hinzusteuern, um einem besseren Blick nach vorn zu haben.

Immer wieder machte man sich in Baden-Baden in dieser Zeit große Sorgen über die geplante Neuordnung der Spielbankabgabe - also den Rückfluss aus den Casinogewinnen an die Bäder- und Kurverwaltung (BKV). Kürzungen wurden befürchtet, und daher erschreckten Äußerungen des Vorsitzenden des Finanzausschusses im Landtag, der die Mittelverwendung durch die BKV scharf kritisierte und ihr Konzeptionslosigkeit vorwarf.

Damals war noch viel los am Ooser Flugplatz. Die Luftwaffe stellte sich dort im Rahmen einer großen Werbeveranstaltung vor und hatte unter anderem einen Starfighter und Abwehrraketen mitgebracht.

Mehrere Vereinsjubiläen wurden groß gefeiert. Festumzüge umrahmten zum Beispiel das "Hundertjährige" des Sängerbundes Sandweier und des MGV "Fremersberg" in Sinzheim. Der Musikverein Lichtental veranstaltete anlässlich des 75. Geburtstags ein großes Volksfest.

Gefeiert wurde in Baden-Baden auch der amerikanische Nationalfeiertag (Independence Day) mit einem Empfang im französischen Offizierscasino.

Mit Ehrungen, Empfängen und einem Zapfenstreich wurde der Oberbefehlshaber der französischen Streitkräfte in Deutschland, General Jacques Massu, verabschiedet.

1969 trug der Baden-Badener Marktplatz seinen Namen noch zu Recht: Jeden Mittwoch und Samstag herrschte dort schon vor 6 Uhr morgens lebhaftes Markttreiben. Ein zweiter Markt-Schwerpunkt war (und ist auch heute noch) der Lichtentaler Klosterplatz.

Die Bequemlichkeit der Autofahrer spielte in diesen Zeiten schon eine wichtige Rolle. Die Stadtsparkasse eröffnete am Hamilton-Platz einen Autoschalter für eilige Kunden. Man konnte an diesem mit einem Bankangestellten besetzten Schalter - "Modell Baden-Baden" genannt - vorfahren und vom Autositz aus diverse Bankgeschäfte wie das Einlösen von Schecks und Überweisungen durchführen.

Ein ganz besonderes Gemeinschaftserlebnis war das gemeinsame Singen der Baden-Badener Jugendverbände am Alten Schloss. Mehr als hundert Jugendliche kamen zusammen, um vor allem Fahrtenlieder und auch Spirituals zu singen.

Immer wieder wurde der Abbruch des zu dieser Zeit wohl schaurigsten Baden-Badener Gebäudes gefordert. Es handelte sich dabei um das ehemalige Hotel Runkewitz im Bereich der Lichtentaler Allee, ein edles 60-Betten-Haus, das 1966 nach einem Brand im Obergeschoss erheblich beschädigt und anschließend nicht mehr instand gesetzt worden war. Wenige Monate nach dem Brand wurde die Hotelruine zum Schauplatz eines schrecklichen Sexualverbrechens, dem im Keller ein 14-jähriger Schüler zum Opfer fiel. Der Täter wurde nie gefasst. Die Ruine stand auch noch im Juli 1969, was zu ärgerlichen Bemerkungen im Gemeinderat führte. Man solle die Gebäudereste endlich entfernen, so hieß es, da dort "zweifelhafte Gestalten" Unterschlupf finden würden und die öffentliche Sicherheit gefährdet sei. Im November 1969 wurde das ehemalige Runkewitz-Hotel dann tatsächlich abgerissen.

Ein gewaltiger Lichtbogen im Umspannwerk an der Bauernfeldstraße, der nach Augenzeugenberichten einer kleineren Explosion gleichzusetzen war, legte am Nachmittag des 29. Juli die Baden-Badener Stromversorgung für 85 Minuten lahm. Dadurch wurde auch der gesamte Obus-Verkehr ausgeschaltet.