"Testwanderer" voll überzeugt

Murgtal

Mehrere Touren durch Nationalpark Murgtal (red) - Im Nationalpark finden in der ersten Woche der Sommerferien einige Veranstaltungen statt. Krabbler, Flugdiamanten und Mooraussichten sind dabei die Themen. Bei der ersten Tour geht es am Mittwoch zu den Libellen (Foto: Nationalpark). » - Mehr

Gaggenau

Rucksackreisende auf vier Rädern Gaggenau (hap) - Bereits zum siebten Mal fand vom 26. bis 28. Juli das Weltenbummlertreffen am Unimog-Museum in Gaggenau statt. Insgesamt 135 Fahrzeuge nahmen an dem alljährlichen Treffen teil - von einfachen Wohnwagen bis hin zu Luxusmobilen war alles dabei (Foto: Hegmann). » - Mehr

Forbach

Ende der Dauerchlorierung Forbach (galu) - Umweltstaatssekretär Andre Baumann übergab einen Förderbescheid für Ultrafiltrationsanlagen in Forbach. Damit kann in der Murgtal-Gemeinde nach über zwei Jahren Wasserchlorierung wieder für sauberes, keimfreies Trinkwasser gesorgt werden (Foto: L. Gangl). » - Mehr

Baden-Baden

Philharmonie in der Gönneranlage Baden-Baden (co) - Chefdirigent Pavel Baleff hatte unter dem Motto "Blicke über Grenzen" Perlen europäischer Klangkultur für das Konzert der Philharmonie in der Gönneranlage ausgewählt (Foto: co). Wegen einer Gewitterfront musste das Konzert zu späterer Stunde abgebrochen werden. » - Mehr