Mondkino: Mehr Termine, mehr Besucher und mehr Filme Von Veruschka Rechel



Baden-Baden - Was gut war, kommt wieder. Nach der erfolgreichen Premiere im vergangenen Jahr findet an den ersten beiden Augustwochenenden jeweils von Donnerstag bis Sonntag in zweiter Auflage das Mondkino im Rosenneuheitengarten auf dem Beutig statt.



"Es ist schon eine traumhafte Stimmung, wenn das Geschehen auf der Leinwand mit der Naturkulisse des Schwarzwaldes verschmilzt", schwärmte Markus Brunsing, technischer Leiter des Fachgebiets Park und Garten. Das Sommer-Open-Air von Nathalie Somville und Peter Morlock, den Betreibern des Moviac-Kinos im Kaiserhof in Baden-Baden, wurde aufgestockt: auf zwei Wochenenden, 260 Kopfhörer, acht Vorstellungen und fünf verschiedene Filme. Dazu gehört der zweite Teil der Komödie über "Monsieur Claude", seine Töchter und die schlagfertigen Schwiegersöhne unterschiedlicher Nationalitäten. "Edie" erzählt die berührende Geschichte einer 83-Jährigen, die sich nicht ein Heim abschieben lassen, sondern sich endlich ihren Lebenstraum erfüllen will, den Berg Suilven in den schottischen Highlands zu besteigen. "Bohemian Rhapsody", die Geschichte von Freddy Mercury, einem der bedeutendsten Rocksänger der 1970er und 1980er Jahre und seiner Band "Queen", wird wie ein Open-Air-Konzert in traumhafter Kulisse rüberkommen. "25 km/h" ist eine Komödie mit Tiefgang über zwei Brüder, die sich nichts mehr zu sagen haben, aber nach Vaters Tod die Mofatour machen, die sie schon als Jugendliche vorhatten - vom Schwarzwald bis nach Rügen. Und als Gartenfilm wird die britische Komödie "Grasgeflüster" gezeigt, in der eine Pflanzenzüchterin und frisch gebackene Witwe plötzlich vor dem Schuldenberg ihres Mannes steht und sich entschließt, statt Orchideen Marihuana anzubauen. Die Veranstalter bitten darum, auf das Mitbringen von Klappstühlen zu verzichten und es sich stattdessen auf Picknickdecken und Sitzkissen auf den Rasenterrassen bequem zu machen. Der Filmton wird aus Lärmschutzgründen ausschließlich über Kopfhörer zu empfangen sein. Die Kinokarte kostet 9,50 Euro - zuzüglich ein Euro Eintritt für den Rosenneuheitengarten und zehn Euro Pfand für Kopfhörer. Getränke und kleine Snacks gehen extra. Tickets gibt es im Vorverkauf im Moviac-Kino oder an der Abendkasse. Wenn eine Vorstellung wetterbedingt ausfällt, gibt es kein Geld zurück, sondern das Ticket gilt als Gutschein für das Moviac-Kino.

