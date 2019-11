Schützen erweisen sich als treffsicher

Bühl



TVB-Turnerinnen steigen auf Bühl (red) - Die Kunstturnerinnen des TV Bühl (Foto: pr) sicherten sich den Aufstieg in die Landesliga. Am letzten Wettkampftag der Bezirksliga in Donaueschingen kamen die Bühlerinnen auf Rang zwei. In der Einzelwertung erreichte Victoria Wendenburg zudem den ersten Platz.