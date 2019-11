Abriss und Verkauf

Sinzheim

Bauarbeiten beginnen bald Sinzheim (cri) - Auf dem St.-Vinzenz-Areal (Foto: cri) in Sinzheim beginnen demnächst die Abrissarbeiten des Wirtschaftsgebäudes zwischen dem ehemaligen Schwesternhaus und dem denkmalgeschützten Gebäude an der Hauptstraße. Hier entstehen vier Reihenhäuser und ein Mehrfamilienhaus.

Iffezheim

Fünf Siege auf drei Bahnen Iffezheim (red) - Fünf Siege gab es zuletzt für die mittelbadischen Galopptrainer: In Bad Harzburg war Gerald Geisler (Foto: moe/av) mit Wonderful Görl erfolgreich. Drei Rennen konnten die Iffezheimer Ställe in Vittel gewinnen. Einen weiteren mittelbadischen Treffer gab es in Lignieres-en-Berry.

Baden-Baden

Balzenbergstraße: Abriss später Baden-Baden (nie) - Der Abriss der beiden einsturzgefährdeten Gebäude in der Balzenbergstraße verzögert sich. Eigentlich war dieser im Herbst geplant. Nun ist aber zunächst eine massive Hangsicherung nötig, bevor es weiter gehen kann (Foto: Zeindler-Efler).

Gernsbach

Mehrere runde Geburtstage Gernsbach (ueb) - Das Kirchl in Obertsrot schreibt seit Jahren eine Erfolgsgeschichte. Ihren Anfang nahm sie vor fast 20 Jahren, als sich der Förderkreis St. Erhard-Kapelle gründete. 2020 stehen weitere runde Geburtstage an - wie etwa zehn Jahre Konzertveranstaltungen im Kirchl (Foto: av).