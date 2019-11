Kein Höhenfeuerwerk mehr beim Grand-Prix-Ball

Es deutete sich bereits im Juni im Gemeinderat an. Damals informierte BBE-Chefin Nora Waggershauser das Gremium darüber, dass das seit vielen Jahrzehnten zum Meeting und zum Grand-Prix-Ball gehörende Feuerspektakel über den Dächern der Kurstadt auf dem Prüfstand steht. 2018 war der Funkenzauber wegen der Trockenheit abgesagt worden. Die BBE blieb damals auf hohen Stornokosten sitzen. Auch 2010 hatte es eine Absage gegeben - allerdings wegen Sicherheitsbedenken aufgrund einer geänderten Rechtssprechung.

Statt auf das Feuerwerk dürften sich die Besucher auf eine erweiterte und allabendliche Illumination freuen, die die Natur des Kurparks in gänzlich neues Licht tauchen werde, schreibt der Veranstalter. Neben dem Kurhaus selbst, das traditionell während des Meetings mit verschiedenfarbigem Licht in Szene gesetzt wird, werden künftig auch der Konzertpavillon und weitere Teile der Parkanlage in das Illuminationskonzept mit einbezogen. Diese Illumination an allen zehn Veranstaltungstagen rücke an die Stelle des bisherigen Grand-Prix-Feuerwerks, heißt es. Ab 2020 soll zudem Kunst im öffentlichen Raum neue Akzente setzen. Dann soll zu jedem Kurpark-Meeting ein wechselndes Kunstprojekt im Kurpark realisiert werden, heißt es in der Mitteilung abschließend.

Anlässlich der Großen Woche auf der Galopprennbahn Iffezheim wird v om 23. August bis 1. September der Kurpark Austragungsort für das Kurpark-Meeting mit Konzerten und Kulinarik, heißt es in einer Mitteilung. Der Eintritt zum Meeting ist wie immer frei.