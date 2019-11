Hilfe bei Schul-Ausstattung für Kinder

Bereits vor zwölf Jahren kam das Plakat der "Schultütenaktion" erstmals zum Einsatz. Und auch im vergangenen Jahr warben Eva Pfistner und Frank Herzberger mit dem Banner erfolgreich um Spenden für diese Aktion. Stellvertretend für die Liga der Wohlfahrtsverbände, das sind in Baden-Baden neben Arbeiterwohlfahrt (AWO) und Caritas, Diakonisches Werk und Paritätischer Wohlfahrtsverband, wenden sich auch in diesem Jahr AWO-Geschäftsführerin Pfistner und Frank Herzberger, Leiter des Caritas-Stadtteilzentrums Briegelacker, an die Öffentlichkeit,

Es handelt sich bei dem Begriff "Schultüten" keineswegs darum, den ABC-Schützen beim Eintritt ins Schulalter den "Ernst des Lebens" mit Naschwerk zu versüßen. Vielmehr gehe es darum, Familien, die ihren Unterhalt von Transferleistungen bestreiten müssen, bei der Anschaffung der Erstausstattung für die Schule zu unterstützen, trat Pfistner im BT-Gespräch einer solchen Vermutung entgegen.

Um Schulranzen, Federmäppchen, Hefte, Turnsachen und anderes mehr kaufen zu können, brauchen die Kinder mindestens 200 Euro. Nicht anders als die Erwachsenen taxierten schon die Grundschüler, wer mit seinem Ranzen in der Hierarchie "voll in" oder "total out" sei.

Das "Regelbedarfs-Ermittlungsgesetz" der Bundesregierung billigt denjenigen, die am Bildungspaket partizipieren, als Starthilfe lediglich einen Betrag in Höhe von 100 Euro zu, der in zwei Tranchen (Herbst und Februar) gesplittet wird. Hilfe wird somit auch weiterhin nötig sein. Im vergangenen Jahr konnten 60 Familien unterstützt werden. Etwa 100 Euro kämen zusammen, wenn alle Berechtigten einen Antrag stellten.

Mit der Erstausstattung sei es aber nicht getan, gab Frank Herzberger, selbst Vater dreier Kinder, zu bedenken. Der Bedarf an Schul-Verbrauchsmaterial reiße nicht ab. Deshalb sei man, sofern die Mittel reichten, dazu übergegangen, dass auch Grundschüler und Schülerinnen bis zur 4. Klasse antragsberechtigt sind. Um den individuellen Wünschen der Kinder beim Kauf Rechnung zu tragen, werde erstmals ein zweckgebundener Gutschein ausgegeben und keine Sachleistung, erklärten Eva Pfistner und Frank Herzberger. Bedarf kann übers Jobcenter, die Liga-Verbände, Kitas oder den Sozialdienst katholischer Frauen angemeldet werden.

Spenden für die Aktion kann man auf das Konto des Kreisverbandes der AWO überweisen: Sparkasse Baden-Baden/Gaggenau, IBAN: DE87 66250030 0030225155.