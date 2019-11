Eine Brücke, über die nie jemand ging und gehen wird

Malsch

In Psychiatrie eingewiesen Malsch (red) - Ein 26-Jähriger hat am Mittwoch in Malsch einen verschlossenen Wagen aufgebrochen und aus dem Inneren Gegenstände entwendet, die er in eine Mülltone warf. Zudem hatte er die Überwachungskamera eines Hauses abgerissen. Er kam in die Psychiatrie (Symbolfoto: av).

Karlsruhe

Straßenbahn erfasst Radfahrerin Karlsruhe (red) - Eine 25-jährige Radfahrerin wurde am Mittwochnachmittag in Karlsruhe beim Überqueren der Gleise von einer Straßenbahn erfasst. Die junge Frau erlitt dabei leichte Verletzungen. In der Bahn wurde niemand verletzt (Symbolfoto: Bernd Thissen/dpa).

Rastatt

Polizeieinsätze auf dem Friedhof Rastatt (red) - Gleich zweimal musste die Polizei am Mittwochmorgen auf dem Friedhof im Ötigheimer Weg aktiv werden. Im ersten Fall ging es um eine offenbar verwirrte Frau, außerdem erteilte sie zwei an Gräber liegenden Männern einen Platzverweis (Symbolfoto: av).