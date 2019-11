Baden-Baden

Grand-Prix-Ball ohne Feuerwerk Baden-Baden (hol) - Nun ist es amtlich: Beim Grand-Prix-Ball wird es in diesem Jahr kein Höhenfeuerwerk (Symbolfoto: dpa) geben. Und auch in den kommenden Jahren wird dieses Spektakel wohl nicht mehr geboten. Statt dessen soll es eine neue Beleuchtung des Kurparks geben.

Rastatt

Stadtbibliothek: Wechsel an Spitze Rastatt (red) - Sie war von der ersten Stunde an mit dabei, hat die Stadtbibliothek Rastatt aufgebaut und sie zu einem "Wohnzimmer der Stadt" entwickelt. Nach 37 Jahren als Leiterin geht Barbara Brünner in den Ruhestand. Ihre Nachfolgerin ist Birgit Stellmach (Foto: pr).

Baden-Baden

Neues Führungsduo Baden-Baden (red) - Der Gleitschirmverein Baden hat ein neues Vorstandsteam. Auf der außerordentlichen Mitgliederversammlung wurden Marc Herling aus Waldbronn und Christiane Kern aus Baden-Baden für zwei Jahre in ihre neuen Ämter gewählt (Foto: Gleitschirmflieger).

Bietigheim

70 Jahre Volksfest in Bietigheim Bietigheim (fuv) - Die bewährte Mischung aus Musik für alle Generationen, Speis und Trank, Kinderprogramm und einem Vergnügungspark bietet das Bietigheimer Volksfest im 70. Jahr seines Bestehens: Vom 2. bis 5. August wird in der Festhalle gefeiert (Foto: fuv).