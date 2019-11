"Grenz"-Erfahrung im Nationalpark Von Fabian Sauter-Servaes



Baden-Baden - Bäume kommunizieren untereinander und mit anderen Lebewesen, auch mit uns Menschen. Dies war den meisten Teilnehmern des Baden-Badener Sommerdialogs "Natur kennt keine Grenzen" mitten im Nationalpark in dieser Deutlichkeit nicht bewusst.



Charly Ebel, Fachbereichsleiter beim Nationalpark für Besucherinformation, brennt für seine Themen rund um den Nationalpark, und der Funke springt schnell über. Eindrucksvoll zeigt er vor Ort im Wald die Notwendigkeit, Gebiete für echten Urwald bereitzustellen. Ohne das Altwerden und Absterben der Bäume sei die Hälfte des Lebensraumes im Wald künstlich abgeschnitten - mit fatalen Folgen für Biodiversität und Lebenszyklen. Charly Ebel, Fachbereichsleiter beim Nationalpark für Besucherinformation, brennt für seine Themen rund um den Nationalpark, und der Funke springt schnell über. Eindrucksvoll zeigt er vor Ort im Wald die Notwendigkeit, Gebiete für echten Urwald bereitzustellen. Ohne das Altwerden und Absterben der Bäume sei die Hälfte des Lebensraumes im Wald künstlich abgeschnitten - mit fatalen Folgen für Biodiversität und Lebenszyklen. "Grenzen setzen - Grenzen überwinden" ist das Leitthema der diesjährigen Sommerdialoge: in unserem dicht besiedelten Raum ein hochpolitisches Thema. So lässt es sich O berbürgermeisterin Margret Mergen nicht nehmen, selbst an der geführten Wanderung durch den Wald teilzunehmen. Charly Ebel gelingt es, seine Zuhörer kenntnisreich für diese Grenzen zu sensibilisieren. Die Natur kenne keine Grenzen, so der provokative Titel der Wanderung, aber auch Lebensräume von Pflanzen und Tieren sind begrenzt. Ihre Grenzen sind nur oft nicht mit unseren menschlichen Grenzen kompatibel. Hier beginnen die Probleme, aber auch die Lernprozesse am Beispiel des umstrittenen Wolfes. In einem nicht bejagten und bewirtschafteten Wald müsse es natürliche Feinde von Hirschen, Rehen und Wildschweinen geben. Die Angst vor dem Wolf sei zwar verständlich, aber eher irrational. Charly Ebel sieht auch die Menschen in der Verantwortung, ihr Verhalten in angrenzenden Räumen anzupassen. Der eine freue sich über Wölfe und füttere sie, ein anderer empfinde Furcht und reagiere abwehrend. Das Verhalten der Wölfe hinge also davon ab, welche Art Mensch ihnen zuerst begegne; dies konditioniere den Wolf für spätere Begegnungen. Salomonisch urteilt Ebel, dass man bestimmte Tiere erst dann ansiedeln könne, wenn eine Akzeptanz und Unterstützung beim Menschen vorhanden seien. Diese freilich zu fördern und mit Fakten zu festigen, ist eine der Aufgabe der Nationalparkmitarbeiter. Selbst begeistert von der Komplexität der verschiedenen Lebenswelten im Wald erläutert Charly Ebel die geheimnisvolle Welt der Pilze mit ihren auch für die Menschheit segensreichen Wirkungen, die es so nur in einem Wald gibt, der auch altes und totes Holz bietet. Auch die positiven Wirkungen eines Aufenthaltes im Wald für den Menschen sind mittlerweile wissenschaftlich nachgewiesen. Jahrhundertealtes Wissen der Menschheit wird so neu entdeckt und dem Vergessen entrissen wie beim neumodischen "Waldbaden". Wer sich nicht nur auf sein Körpergefühl verlassen möchte, geht nach der Führung mit Charly Ebel kundiger und aufmerksamer durch den Wald. Kooperation und Symbiose zwischen den Arten wie bei Bäumen und Pilzen, so betont er, seien für die Evolution viel wichtiger als Konkurrenz. Ein Modell auch für die Zukunft des Nationalparks und dessen Anrainer?

