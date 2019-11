Bühl

Oberbruch eine einzige Baustelle Bühl (gero) - Eine umfangreiche Fahrbahnsanierung steht seit Montag in Oberbruch an. Entlang der viel befahrenen Ortsdurchfahrt (Seestraße) fühlt man sich weniger an Seerosen denn an ein Kieswerk erinnert. Zu Wochenbeginn begannen im ersten Abschnitt die Arbeiten (Foto: Hammes).

Sasbach

Millionenprojekt in Sasbach Sasbach (sp) - Der Campus der Heimschule Lender in Sasbach erhält ein neues Schmuckstück, Musiker und Theaterspieler ein ganz neues Raumerlebnis: Es entsteht eine Mehrzweckhalle mit einem Kostenvolumen im höheren einstelligen Millionenbereich (Foto: Spether).

Baden-Baden

Lichtental gewinnt Stadtmeisterschaft Baden-Baden (mme) - Der FC Lichtental ist der Baden-Badener Stadtmeister 2019. In einer ruppigen Partie (Foto: mme) setzte sich der FCL gegen den FV Haueneberstein mit 6:5 nach Elfmeterschießen durch. Im Spiel um Platz drei besiegte der FV Baden-Oos den FV Sandweier mit 11:0.

Baden-Baden

Grand-Prix-Ball ohne Feuerwerk Baden-Baden (hol) - Nun ist es amtlich: Beim Grand-Prix-Ball wird es in diesem Jahr kein Höhenfeuerwerk (Symbolfoto: dpa) geben. Und auch in den kommenden Jahren wird dieses Spektakel wohl nicht mehr geboten. Statt dessen soll es eine neue Beleuchtung des Kurparks geben.