Kinogenuss mit Picknickcharakter

- Es war ein Auftakt nach Maß für das Mondkino im Rosenneuheitengarten am Beutig. Nathalie Somville und Peter Morlock, die Betreiber des Moviac-Kinos im Kaiserhof und Veranstalter des Sommer-Open-Airs, staunten selbst über die rund 150 Besucher, die sich den Premierenabend am Donnerstag nicht entgehen lassen wollten.

Auch Bürgermeister Alexander Uhlig erwies sich als Romantiker und hatte gemeinsam mit seiner Frau, wie die meisten anderen auch, eine Campingdecke samt Picknickkorb mitgebracht und lagerte sich bequem auf einer der Terrassen. Getränke und kleine Snacks wurden von den Veranstaltern angeboten, doch viele Besucher waren Selbstversorger und stärkten sich vor der Kultur mit allerlei Herzhaftem. Markus Br unsing vom Fachgebiet Park und Garten mochte sich das traumhafte Ambiente ebenfalls nicht entgehen lassen. Er schwärmte von der Idee der beiden Veranstalter, die ihr Kino-Open-Air erstmals im Vorjahr von der Sophienstraße in den Rosengarten verlegt hatten. Er selbst habe das Ansinnen sofort unterstützt, da mit den Filmnächten das Niveau des Veranstaltungsangebotes im Rosengarten gehalten und zudem das wunderbare Ambiente über die Rosentage hinaus genutzt werden könne. Zudem zeigte er sich überzeugt, mit den Kinonächten auch neue Gäste anzusprechen, die bisher vielleicht noch nicht allein der Rosen wegen auf den Beutig gekommen waren.

Es war ein herrliches Bild, als alle Picknickdecken gemütlich ausgebreitet waren, mit Blick in die Berge genossen die Besucher die einzigartige Umgebung. Einzelne Fledermäuse huschten lautlos umher, mit Plaudereien vertrieb man sich die Zeit bis zur einsetzenden Dämmerung. Dank der Terrassen war die große, aufblasbare Leinwand von überallher gut einsehbar. Wie ein ganzes Heer von Glühwürmchen wirkten die kleinen grünen Leuchten, die an den Kopfhörern deren eingeschalteten Modus optisch signalisierten. Damit lief der Kinoabend in völliger Ruhe für die Umgebung ab. Zumindest fast, bis auf das Gelächter.

Denn als Auftakt war die Fortsetzung der Komödie "Monsieur Claude und seine Töchter" gewählt worden. Diesmal musste der agile Franzose alle Hebel in Bewegung setzen, um seine vier Mädels samt Schwiegersöhnen mit Migrationshintergrund an deren geplanter Auswanderung zu hindern, damit die Familie vereint bleibt. Dass der Schlawiner sich dabei nicht ganz legaler Mittel bediente und Schlagfertigkeit wieder Trumpf war, versteht sich von selbst.

Inzwischen leuchteten trotz einiger Wolken viele Sterne am Firmament und strahlten auf die märchenhafte Szenerie. Und auch wenn die Nacht erheblich kühler war, als von manchen Neulingen gedacht, hielten es neben den in Decken eingewickelten Besuchern auch solche in kurzen Hosen aus. Lieber frieren als diese traumhafte Umgebung vorzeitig verlassen, schien die unausgesprochene Parole zu lauten.