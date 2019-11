Kinder lauschen spannenden Geschichten Von Nora Strupp



Baden-Baden - Die Stadtwerke hatten zum dritten Mal in Folge im Rahmen des Sommerferienprogramms zur Märchenstunde auf den Merkur, den Baden-Badener Hausberg, eingeladen.



Bei strahlendem Sonnenschein und herrlichem Sommerwetter sitzen 25 Kinder gemeinsam mit ihren Eltern auf Holzbänken neben dem Merkurturm und lauschen interessiert den Geschichten von Märchenerzählerin Manuela Romberg. Die Schauspielerin, die in ihrer Freizeit beim Theater Baden-Baden tätig ist, weiß genau, wie sie ihre jungen Zuhörer fesselt. Anschaulich trägt sie zu Beginn das tschechische Märchen "Feuervogel und Rotfuchs" vor. Um die Erzählungen für die Kinder noch spanennder zu machen, kommen teilweise auch Kostüme zum Einsatz. Die Mitorganisatorin der Märchenlesung, Susanne Schwellinger, die hauptberuflich bei den Verkehrsbetrieben im Bereich Planung, Vertrieb und Marketing tätig ist, erklärt, mit welcher Idee die Veranstaltung 2017 erstmals ins Leben gerufen wurde: "Wir wollen auf den Berg aufmerksam und aus dem Merkur ein Familienausflugsziel machen." Er soll noch attraktiver werden durch die umfassende Sanierung der Bergbahn, die derzeit in vollem Gange ist und 2020 abgeschlossen sein soll. Die Arbeiten beinhalten unter anderem einen barrierefreien Umbau von Tal- und Bergstation, damit auch mobilitätseingeschränkte Personen und Familien mit Kinderwagen den Aussichtspunkt problemlos erreichen können. Romberg und Schwellinger hoffen darauf, dass dadurch zukünftig vermehrt auch Bewohner der Region den Merkur besuchen kommen. "Sie sollen die Natur und den Berg noch besser erleben und merken, wie schön es hier oben ist", so Schwellinger. Die "Märchenkiste", so wird die Veranstaltung für Kinder ab fünf Jahren von den Stadtwerken genannt, findet im August immer donnerstags bei jedem Wetter statt (bei schlechtem Wetter in den Räumlichkeiten des Merkurstübles). Erstmals in diesem Jahr wird zusätzlich auch Kinderschminken und Basteln angeboten. Für ausreichend Verpflegung der kleinen und großen Gäste ist während des Besuchs ebenfalls gesorgt. Die nächsten Termine sind am 8., 15., 22. und 29. August, jeweils von 14 bis 16 Uhr. Treffpunkt ist beim Spielplatz am Merkurturm. Die Teilnahme an der "Märchenkiste" ist kostenlos, eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Für die Fahrt mit der Bergbahn gelten die normalen Tarifpreise.

