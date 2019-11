Investitionen auf dem Prüfstand

Baden-Baden

Neue "Spielzeit" am Samstag Baden-Baden (red) - Rechtzeitig zur anstehenden Saison erscheint am Samstag die aktuelle Spielzeit - das Magazin des Badischen Tagblatts mit allen Infos rund um den regionalen Fußball. Darin werden die Teams und Ligen ebenso wie die Regeländerungen beleuchtet (Foto: av).

Gaggenau

Raubüberfall in Bad Rotenfels Gaggenau (red) - Die Polizei fahndet nach einem Mann, der am Donnerstag gegen 11.40 Uhr eine Frau in deren Wohnung in der Bad Rotenfelser Wissigstraße überfallen haben soll. Dabei habe er die Frau mit einem Messer bedroht und Geld erbeutet, berichtet die Polizei (Symbolfoto: av).

Karlsruhe

Niedrigwasser in Flüssen droht Karlsruhe (lsw) - Der Trend in den Flüssen Baden-Württembergs zeigt wieder deutlich in Richtung niedriger Wasserstände. Die Schneeschmelze in den Alpen klingt ab, der große Sommerregen ist ausgeblieben. Ergiebige Niederschläge sind ebenfalls nicht in Sicht (Foto: dpa/av).