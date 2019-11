Gemeinde in Aufbruchstimmung



Am Ende des Gottesdienstes mit Abendmahl sprachen Clivia Grohnert, Vorsitzende des Ältestenkreises, sowie Miriam Keim, Mitglied des Ältestenkreises und Seelsorgerin in der Klinik Balg, Dankesworte an Wiesner. Als Abschiedsgeschenk überreichten sie der Pfarrerin eine "Pauluspflanze". Weiterhin wurde Wiesner im Kreis der Gemeindeältesten gesegnet.

Im Rahmen des Kirchkaffees sprach Wiesner mit dem BT über die hier verbrachten Monate. Zunächst sei es keine einfache Zeit gewesen, man habe den Übergang aber gut hinbekommen, und das Feld sei nun für den Nachfolger positiv bereitet. "Die Gemeinde ist in Aufbruchstimmung", sagte Wiesner. "Man wolle neu anfangen". Auf die Frage, was ihr besonders gut gefallen habe im Gemeindeleben, verwies Wiesner auf die ökumenischen Gottesdienste mit der benachbarten katholischen St. Bernharduskirche sowie die gesamte Kooperation der beiden Gemeinden.

Die Theologin war als sogenannte Vakanzvertretung tätig, möchte sich aber aus familiären Gründen nicht für die fest zu besetzende Stelle in der Gemeinde bewerben. Daher war dieser Lebensabschnitt für Wiesner eine Übergangszeit, nachdem der im Vorfeld geplante Auslandsaufenthalt in Hongkong aus verschiedenen Gründen durchkreuzt worden war. Wiesners Ehemann hat nun eine Stelle im Raum Heidelberg gefunden, und das tägliche Pendeln von Baden-Baden sei sehr anstrengend gewesen. Daher entschied sie sich, eine Vollzeitstelle in der Kirchengemeinde Leimen anzunehmen. Dies ist auch mit einem Umzug in diese Region verbunden.

Als gebürtige Baden-Badenerin möchte Wiesner der Kurstadt allerdings weiterhin verbunden bleiben, unter anderem auch, weil ihre Eltern in Baden-Baden wohnen.