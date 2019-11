'Trauerfeier' führt vor die Schranken des Arbeitsgerichts

Gaggenau



Ehepaar durch Schläge verletzt Gaggenau (red) - Zwei Männer sind am Samstagabend in Gaggenau in Streit geraten. Der Zwist eskalierte und einer der beiden schlug zu. Als sich die Frau des Opfers einmischte, bekam auch sie Hiebe ab. Die beiden mussten im Krankenhaus behandelt werden (Symbolfoto: dpa). » Weitersagen (red) - Zwei Männer sind am Samstagabend in Gaggenau in Streit geraten. Der Zwist eskalierte und einer der beiden schlug zu. Als sich die Frau des Opfers einmischte, bekam auch sie Hiebe ab. Die beiden mussten im Krankenhaus behandelt werden (Symbolfoto: dpa). » - Mehr