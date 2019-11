Kamera gegen Vandalismus

Baden-Baden - Der Bénazet-Pavillon in der Lichtentaler Allee ist vermutlich in der Nacht zum Sonntag beschädigt worden. Wieder einmal. Jahr für Jahr gibt die Verwaltung mehrere Tausend Euro für Reparaturen aus. Nun wird über Kamera-Überwachung nachgedacht.



Zwischen zehn und 15 solcher Vorfälle gebe es pro Jahr alleine an dem Pavillon, sagte Stadt-Pressesprecher Roland Seiter gestern auf BT-Nachfrage. Die Anzahl der Beschädigungen habe in den vergangenen Jahren deutlich zugenommen. Meistens passiere es an den Wochenenden: Manchmal wird nur ein einzelnes hölzernes Bauteil des denkmalgeschützten Pavillons aus seiner Verankerung getreten. Am vergangenen Wochenende ist es gleich eine ganze Reihe der kunstvoll gearbeiteten Holzstücke gewesen, die beschädigt wurden. "Völlig sinnlose Taten sind das", so Seiter frustriert. Der Sicherheitsdienst, der jede Nacht in der Allee unterwegs ist, habe den Pavillon im Blick. "Aber wir können dort ja nicht auf Verdacht Posten beziehen", bittet der Pressesprecher um Verständnis.

Kleinere Reparaturen erledigen die Mitarbeiter des Gartenamtes selbst. In den kommenden Wochen wird aber eine Fachfirma im Einsatz sein, das Bauwerk komplett instandzusetzen. Das alleine kostet rund 8 000 Euro. Der Schaden vom Wochenende schlägt zusätzlich zu Buche. "In diesem Jahr wird uns der Pavillon einen fünfstelligen Betrag kosten", sagt Seiter. Aber auch sonst werde für die Behebung der Schäden Jahr für Jahr "ein hoher vierstelliger Betrag" ausgegeben.

Was tun? Im Mai wurde im Gemeinderat darüber diskutiert, Standorte von Glascontainern durch Videokameras überwachen zu lassen, um dort der Vermüllung entgegenzuwirken. Die Stadtverwaltung will nun prüfen, ob eine solche Überwachung auch für den Bénazet-Pavillon möglich wäre. Angesichts der immer häufigeren Schäden spricht sich Bürgermeister Alexander Uhlig für eine Überwachung aus, falls es eine rechtliche Möglichkeit gibt. Kameras seien an Kriminalitätsschwerpunkten möglich, sagt er. Ob damit auch häufige Sachbeschädigung gemeint ist oder eine Überwachung nur bei Straftaten gegen Leib und Leben eingesetzt werden könne, müsse geprüft werden.

Der altehrwürdige hölzerne Pavillon hat im wahren Wortsinn eine bewegte Geschichte. Gebaut wurde er 1865, allerdings zunächst auf dem Areal des Landsitzes von Spielbankpächter Edouard Bénazet in der Aumattstraße. 1967 sollte er abgerissen werden, woraufhin Walter Friedmann, Gründer der Firma Sans Soucis, den Pavillon restaurieren ließ und bei seiner Firma in Oos unterbrachte. Nachdem Friedmann verstorben war, schenkte dessen Frau Maria den Pavillon 1971 der Stadt. So gelangte er an seinen heutigen Standort im Dahliengarten in der Allee.

