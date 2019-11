Radfahren gegen atomare Waffen



Das Thema war besonders aktuell, da erst kürzlich der INF Vertrag (nukleare Mittelstreckenwaffen) ausgelaufen ist, der über viele Jahre für die Sicherheit auf der ganzen Welt gesorgt hatte. Im Dezember 1987 hatten die USA und die Sowjetunion dieses Abkommen unterzeichnet, das auf beiden Seiten ein Verbot des Baus landgestützter atomarer Mittelstreckenraketen zum Inhalt hat.

Zusammen mit 150 anderen, die aus ganz Deutschland angereist waren, starteten die Fahrer vom RSV für das Ziel nach einer friedlicheren und gerechteren Welt. Dabei trugen alle Teilnehmer ein eigens dafür entworfenes Trikot. Die Tour führte an diesem Tag über 338 Kilometer. Vom Start in Bretten ging es über Neckargemünd bei Heidelberg und Mannheim in die Pfalz nach Kaiserslautern und über Landau wieder zurück nach Bretten. In den genannten Städten wurden Stopps eingelegt, bei denen auf öffentlichen Plätzen in Protestreden für die Abschaffung von atomaren Waffen aufgefordert wurde. Auch an der amerikanischen Air Base Ramstein wurde kurz angehalten und für eine waffenfreie Welt geworben. Viele Bürgermeister und Politiker dieser Städte beteiligten sich an den Reden und unterstützten dankbar diese Veranstaltung!

Die Veranstaltung war sehr gut organisiert. Insbesondere durch die hervorragende Unterstützung der Polizei war es möglich, geschlossen in einer Gruppe zu fahren. An Kreuzungs- oder Einmündungsbereichen sicherten deren Motorräder die Strecke, sodass die Fahrt zügig vonstatten ging. Auch die Verpflegung an den Proteststationen war sehr gut.

Einzig der Wettergott spielte an dem Tag nicht ganz mit. So setzte nach den ersten 50 Kilometern kräftiger Regen ein, der fast zwei Stunden lang anhielt. Nass und frierend ging es aber dennoch weiter, um für die gute Sache zu werben. Da sich gegen Nachmittag dann die Sonne blicken ließ, waren die Strapazen schnell wieder vergessen. So erreichte die große Gruppe geschlossen und unfallfrei um kurz vor 21 Uhr das Ziel auf dem Marktplatz in Bretten, bei dem unter großem Applaus die Radfahrer wieder empfangen wurden.