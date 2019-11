Monitore informieren auch über Verspätungen Baden-Baden (red/hol) - Ende Juli haben die Stadtwerke am Schweigrother Platz den ersten Anzeiger des neuen dynamischen Fahrgastinformationssystems aufgestellt. Insgesamt sollen nach einem erfolgreichen Testbetrieb 13 solcher Anzeigetafeln im Stadtgebiet aufgestellt werden. Am Schweigrother Platz werden die Monitore seit einer Woche getestet. Sie zeigen laut Mitteilung der Stadtpressestelle die nächsten Abfahrten an. Anders als bei der bisher schon am Bahnhof vorhandene Tafel können im neuen System auch die tatsächlichen Abfahrtszeiten in Echtzeit dargestellt und zusätzliche Textinformationen live eingespielt werden. Fahrgäste bekommen also aktuelle Informationen über eventuelle Verspätungen. Während des Testbetriebs werden laut Mitteilung insbesondere die Datenversorgung und die Darstellung der angezeigten Informationen eingestellt. Außer am Schweigrother Platz sollen auch an den Haltestellen Bahnhof, Leopoldsplatz und Augustaplatz Anzeigen installiert werden. Hersteller ist eine Elektronikfirma im thüringischen Saalfeld. Die Anzeigen bestehen laut der Mitteilung aus Monitoren mit einer speziellen Technologie, die ein zeitgemäßes Erscheinungsbild ermöglichen - mit einer flexiblen Darstellung von Inhalten und einer hohen Lesbarkeit. Zudem beinhalten die Anzeiger eine Vorlesefunktion, die es sehbehinderten Kunden ermöglicht, die nächsten Abfahrten ansagen zu lassen. Eine wichtige Aufgabe im Testbetrieb ist auch das Einstellen dieser automatischen Sprachausgabe. Gestern sind auch die drei Abfahrtsmonitore an den Bussteigen am Bahnhof in Betrieb gegangen. Die restlichen Anzeigen sollen Anfang September aufgestellt werden. Das neue System ist von den Baden-Badener Verkehrsbetrieben schon vor mehreren Jahren angekündigt worden. Der gemeinderätliche Betriebsausschuss hatte bereits 2013 für die Aufstellung elektronischer Abfahrtsanzeigen votiert.

