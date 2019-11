"Spielplätze sind meine Leidenschaft"

Baden-Baden - "Grundsätzlich plane ich alles von der Wiege bis zur Bahre", sagt lachend Bernd Angstenberger, Diplom-Ingenieur für Landschaftsarchitektur und Planungsteamleiter Gartenamt der Stadt Baden-Baden. Das fängt mit der Außenanlage einer Kinderkrippe wie dem Kindergarten St. Wendelinus in Haueneberstein an und hört mit einem Urnengarten wie in Oos auf. Doch dazwischen gibt es unter anderem Spielplätze, und denen gehört die ganze Leidenschaft des gebürtigen Schwaben.



Seit er 2004 nach Baden-Baden kam, sind rund 20 Spielplätze in der Stadt und ihren Ortsteilen entstanden, die seine Handschrift tragen. "Mir waren von Anfang an naturnahe Plätze mit mehr Spielwert und weniger Design wichtig", betont Angstenberger. Eine schöne stylische Optik kommt zwar bei den Erwachsenen gut an, ist aber für die Kinder meist langweilig. Bestes Beispiel sind die Federwippen. Da können sich die Kleinen zwar draufsetzen und wippen, doch das ist meist nur kurzfristig interessant, zumal sie damit ja auch nur allein spielen können. Eine Ausnahme bildet eine kleine Gruppe mit schön gestalteten Tierfiguren statt seelenloser Edelstahlgeräte, bei denen die Fantasie des Kindes auf der Strecke bleibt. "Ein Spielgerät kann schon in eine Richtung gehen, sollte aber dem Kind die Freiheit seiner eigenen Interpretation ermöglichen", erklärt der zweifache Vater. Als seine beiden Töchter noch klein waren, war kein Spielplatz vor ihnen sicher. Nicht nur daheim und in der Umgebung, sondern auch unterwegs, auf Autobahnraststätten oder im Urlaub. "Meine Frau fand das zwar nicht immer so prickelnd, aber unsere Kinder und ich dafür umso mehr."

Was Spielplätze anbelangt, hat in den letzten 20 Jahren eine enorme Wandlung stattgefunden. Sie sind nicht mehr nur für Kinder da, sondern teilweise ein Treffpunkt für Erwachsene mit Kindern. "Vor allem wurden die Geräte immer individueller und durch die Verwendung von Robinienholz haltbarer. Durch den von Natur aus krummen Wuchs dieser Bäume bekommen die Geräte einen natürlichen Charakter und brauchen keine chemische Behandlung, da sie von der Resistenzklasse her fast wie Tropenhölzer sind", so der Fachmann. Dieses Holz erlaubt eine individuelle Gestaltung innerhalb der Sicherheitsnormen und kann trotzdem jedem Spielplatz seinen eigenen Charakter verleihen. Aber nur bei entsprechender Zusammenstellung und Raumaufteilung, und da ist wieder der jeweilige Spielplatzplaner gefragt. Nicht ohne Grund vergehen von der ersten Idee bis zur Eröffnung eines neuen Spielplatzes etwa zwei Jahre.

Nur mit einer Planung auf dem Reißbrett ist es nicht getan. Da müssen unter anderem der Platz und die Haushaltsmittel beschafft, eventuelle Fördergelder abgefragt und diverse Genehmigungen eingeholt werden. "Deshalb verbringe ich rund 80 Prozent meiner Arbeitszeit am Schreibtisch und leider nicht auf dem Spielplatz." Natürlich überwacht Bernd Angstenberger vor Ort regelmäßig die Bauarbeiten. So gilt es, die Sicherheitsabstände zwischen den einzelnen Geräten zu kontrollieren und die jeweilige Fallschutzfläche. Diese darf beispielsweise unter einer Balancierstrecke bei einer Fallhöhe bis zu 1,50 Meter aus Rasen bestehen, während darüber hinaus Fallschutzmaterial wie Holzhackschnitzel, Kies oder Rindenmulch vorgeschrieben sind.

Angstenbergers nächste Spielplatz-Projekte stehen schon fest: zum einen an der Ooser Festhalle, wo kürzlich der erste Spatenstich stattfand, und zum anderen der Themenspielplatz "Reise um die Welt" im Briegelacker. "Hier haben wir gerade die Planung vergeben, denn ich habe keine Zeit, alle selbst zu machen." Kinderspielplätze sind nämlich nur einer der vielen Bereiche des Gartenamtes. So werden die meisten Bauanträge grünordnerisch vom Gartenamt bearbeitet, dazu gehört auch die Planung von Schulhöfen, Park- und Stellplätzen und anderes mehr. "Deshalb wird es bei uns nie langweilig, doch meine Highlights sind die Kinderspielplätze", sagt Angstenberger. "Wenn ich nach Fertigstellung eines Spielplatzes die glücklichen Gesichter spielender Kinder sehe, sind alle vorherigen Schwierigkeiten, zum Beispiel beim Bau oder bei der Einhaltung des Kostenrahmens, mit einem Schlag vergessen."