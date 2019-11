"Klangzeit" im Cäcilienberg Baden-Baden (red) - "Heilsames Singen kann jeder", so Gerti Reißner, zertifizierte Singleiterin für heilsames und gesundheitsförderndes Singen und Mitarbeiterin in der Tagesstätte für psychisch erkrankte Menschen im Caritaszentrum Cäcilienberg. Seit wenigen Monaten bietet Reißner das Angebot "Klangzeit" an. In dieser Zeit steht das Motto: "Auftanken mit Liedern und Bewegungen für die Seele" im Fokus. (red) - "Heilsames Singen kann jeder", so Gerti Reißner, zertifizierte Singleiterin für heilsames und gesundheitsförderndes Singen und Mitarbeiterin in der Tagesstätte für psychisch erkrankte Menschen im Caritaszentrum Cäcilienberg. Seit wenigen Monaten bietet Reißner das Angebot "Klangzeit" an. In dieser Zeit steht das Motto: "Auftanken mit Liedern und Bewegungen für die Seele" im Fokus. Anfangs war für einige eine gewisse Schwelle vorhanden, doch schnell wurde der Programmpunkt sehr gut in Anspruch genommen, heißt es in einer Mitteilung. In entspannter Haltung, mit leicht aufeinandergelegten Lippen kommen die Teilnehmenden in ein Summen in der jeweiligen Wohlfühltonlage. Langsam fließen Vibrationen und feine Schwingungen durch den Körper. Der Körper wird ausbalanciert und gelockert. Singen entspannt, weitet Gefäße, und das Stresshormon Cortisol sinkt. Singen macht fröhlich, hält jung und stärkt das Selbstwertgefühl, heißt es weiter. Dies wird jeder bestätigen, wenn er die schon zehnköpfige Gruppe das Lied "Ich bin schön, wenn ich singe, denn dann lacht mein Gesicht und mein Herz fängt an zu glühn " singen hört und tanzen sieht. "Einfache Bewegungen im Kreistanz bekräftigen das Gefühl von Verbundenheit und einem Miteinander, das Bindungshormon Ocytocin wird ausgeschüttet. Kurz gesagt, im gemeinsamen Singen verbirgt sich ein ganzer Glückscocktail", heißt es in der Mitteilung. Bei den wöchentlichen Treffen immer donnerstags von 10 bis 11.30 Uhr werden in lockerer Atmosphäre einfache Lieder mit leichten Texten und schnell einprägsamen Melodien gesungen, die wiederholt werden. Jeder ist willkommen, denn jeder kann singen, es gibt keine falschen Töne, sondern nur Variationen. Neue Teilnehmende sind willkommen. Musikalische Erfahrungen und Notenkenntnisse werden nicht vorausgesetzt. Die Caritas-Tagesstätte bietet psychisch erkrankten Menschen ungezwungene Begegnungen und verschiedene tagesstrukturierende Angebote im Caritaszentrum Cäcilienberg an. In der Gemeinschaft erleben psychisch erkrankte Menschen, dass das Leben auch mit einer psychischen Erkrankung bewältigt werden kann. In der Regel finden die Angebote immer von montags bis freitags statt. Infos über das Tagesstätten- und Clubprogramm sind erhältlich bei Gertrud Reißner, (0 72 21) 9 23 94 55, per E-Mail an tagesstaette@caritas-baden-baden.de oder im Internet. www.caritas-baden-baden.de

