Es grünt und blüht zwischen den Rebzeilen

Sinzheim - Bioweinbau ist an einem Merkmal von Weitem zu erkennen: Es grünt und blüht zwischen den Rebzeilen. Keine Spur von trister Monokultur. Das lässt sich auch schon auf vielen Flächen von Johannes Kopp erkennen. Der Grund: Der Winzer aus dem Sinzheimer Ortsteil Ebenung hat am 1. August mit der Betriebsumstellung auf Bio begonnen und seit Jahren darauf hingearbeitet.

Die Umstellung dauert drei Jahre und wird die gesamten 30 in seinem Besitz befindlichen Hektar Reben betreffen. Bereits während seiner Lehrzeit hat er - auch im Ausland - Bio-Betriebe kennengelernt. So war er beim Weingut Bürklin-Wolf in der Pfalz, das bereits seit 2001 als einer der ersten Weinbaubetriebe auf ökologischen Weinbau setzt.

Nach der Betriebsübernahme im März 2012 führte Johannes Kopp das Weingut zunächst so weiter wie sein Vater zuvor und sammelte Erfahrungen. Es folgte auch der Austausch mit oftmals jungen Kollegen, er besuchte Seminare und studierte entsprechende Literatur. "Der Trend geht in Richtung Bio", hat der Nachwuchswinzer dabei erkannt. Laut Kopp ist Deutschland das größte Weinimportland der Welt. Im Supermarkt koste ein Liter Wein im Durchschnitt 2,20 Euro. Mit solchen Preisen könne man nicht konkurrieren. Also, so seine Erkenntnis, müsse man auf Qualität setzen und sich eine Nische suchen.

Die Folge? Er begann, die althergebrachte Praxis zu hinterfragen, ließ Altes weg, probierte Neues aus. Er reduzierte den Mineraldünger und nahm mehr Naturdünger. Er wandte keine Bioregulatoren und Botrytizide (chemische Mittel gegen Schimmelbefall) mehr an. Auch das stark umstrittene Glyphosat verbannte er in d en vergangenen Jahren nach und nach aus dem Weinberg. Stattdessen wurde der Boden unter den Reben (Unterstockpflege) mechanisch bearbeitet oder in den 2,5 Hektar Steillagen die Motorsense von Hand geschwungen.

Der 29-Jährige hat sich nicht nur wegen der möglicherweise krebserregenden Stoffe, die im Weinbau gegen Erkrankungen der Reben gespritzt werden, für die Umstellung entschieden, sondern er will auch einen anderen Bezug zur Natur haben. Nicht so wie die Spritzmittelhersteller. Diese schickten jedes Jahr einen Kalender, in dem die Behandlungszeiten mit roten Balken unübersehbar eingezeichnet gewesen seien und erinnerten dann noch mit drei Postkarten ans rechtzeitige Spritzen. So gehe "die Ehre der Landwirte verloren", meint der Winzer, dass man sich alles vorschreiben lasse. "Mein Urgroßvater ist morgens raus, hat Richtung Himmel geguckt, Tau auf den Reben gesehen, und danach gehandelt", erinnert sich der Urenkel. Früher habe man "mehr mit der Natur gearbeitet". Ein Rebstock produziere die beste Weinqualität, "wenn er in einer Balance und ausgeglichen ist, ganz ähnlich wie bei den Menschen". Das sei auch der Grund, warum nahezu alle Spitzenbetriebe ihre Weinberge biologisch oder gar biodynamisch bearbeiteten.

"Aber ja", gibt der Weinbauer zu, auch "bei Bio ist nicht alles Gold, was glänzt". Man erreiche zwar eine gute Qualität, aber der Ertrag sei geringer. Und es falle mehr Arbeit im Weinberg an - nicht nur von Hand, sondern auch in Bezug auf Maschinen. Es seien mehr Traktorfahrten notwendig, was wiederum zu mehr Spritverbrauch führe. Deshalb habe er auch Verständnis für alle Winzer, die vom ökologischen Weinbau die Finger lassen.

Ohne Einsatz chemisch-synthetischer Substanzen arbeitet Kopp nun daran, ein ausbalanciertes Ökosystem im Weinberg herzustellen und zu erhalten. Das beginnt beim Düngen mit Humus, Kompost oder anderen organischen Nährstofflieferanten und setzt sich fort beim Pflanzenschutz mit Schwefel und Kupferpräparaten gegen den echten (Oidium) und den falschen Mehltau (Peronospora). Kupfer, das ein Schwermetall ist, reichert sich im Boden an. Das müsse er in Kauf nehmen, sagt Johannes Kopp zähneknirschend. "Aber es gib bisher noch keine Alternative dafür", und er setze es so gering dosiert wie möglich ein. Schwefel könne man durch Backpulver in Verbindung mit Orangenöl oder Molke ersetzen. Außerdem kann man demnach die Reben mit Pflanzenstärkungsmitteln wie Ackerschachtelhalmextrakt stärken. Und um das Bodenleben und die Artenvielfalt in den Weinbergen so aktiv wie möglich zu erhalten, werden laut Kopp ökologisch bewirtschaftete Weinberg zwischen den Rebzeilen mit verschiedensten Pflanzen begrünt. Mit deren Hilfe kann der Stickstoff-Haushalt des Bodens und damit der Wuchs der Rebe gesteuert werden. Gleichzeitig bilden die Pflanzen Humus, der die Weinberge in Zeiten des Klimawandels toleranter gegenüber Trockenheit und Starkregen macht.

Und im Weinkeller? Dort sei keine wesentliche Umstellung notwendig, berichtet Johannes Kopp. Er habe schon bisher sehr nah an den Bio-Richtlinien gearbeitet.