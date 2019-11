Fassade in Fetzen: Stadt kann nicht eingreifen

(hol) - Schwarze Plastikfolie vom Dämmmaterial flattert im Wind an der Außenfassade, die Bauzäune rund um das Areal im Wilhelm-Maybach-Ring setzen an manchen Stellen bereits Rost an, und auf dem Gelände wächst wild das Unkraut über Stapel von Baumaterial. Ein augenscheinlich erst halb fertiges Firmengebäude im Gewerbegebiet Wörnersangewand in Haueneberstein bietet diesen ungewöhnlichen und unschönen Anblick. Doch der Bau befindet sich trotz der ungewöhnlichen Optik nicht in einem baurechtswidrigen Zustand, wie der zuständige Baubürgermeister Alexander Uhlig sagt. "Wir können nicht eingreifen."

Ein städtischer Baukontrolleur habe erst vor wenigen Tagen das Gebäude, "an dem die Fetzen runterhängen", so Uhlig, unter die Lupe genommen und bei der Kontrolle auch den Eigentümer sprechen können. Der habe gegenüber dem Kontrolleur erklärt, dass das Gebäude noch fertiggestellt werden soll, aber derzeit ein Expertengutachten in Arbeit sei. Mit dem Ergebnis dieses Gutachtens sei erst im September zu rechnen, hieß es. Und danach sei klar, wie es weitergehe.

Gerüchten in Haueneberstein zufolge soll es zwischen Eigentümer und Stadtverwaltung einen Streit um eine baurechtliche Frage gebe und der Zustand des Gebäudes quasi als Protest des Hausbesitzers gegen die Stadtverwaltung zu verstehen sei, widersprach Uhlig. Von einem Rechtsstreit mit dem Eigentümer sei ihm nichts bekannt, sagte er.