Oos verändert sein Gesicht

Rastatt

Rastatt

Unwetter tobt über der Region (ml) - Ein Unwetter hat am späten Dienstagabend die Region heimgesucht. Besonders betroffen waren Ettlingen und Malsch, wo zahlreiche Bäume umstürzten. Die A5 musste zeitweise gesperrt werden. Die B3 war am Mittwochabend wieder passierbar (Foto: Einsatz-Report24).

Loffenau

Loffenau

Tests zu Motorradlärm (uj) - Werden Lärmdisplays von Motorradfahrern überhaupt beachtet oder knattern sie mit ihren Maschinen einfach weiter? Das will der ADAC prüfen und plant Tests. Zwei Stellen sind dafür nun vorgeschlagen: Loffenau und Geroldsau (Symbolfoto: dpa).

Offenbach

Offenbach

Deutscher Hitzerekord wackelt (dpa) - Der deutsche Hitzerekord wackelt. Der Deutsche Wetterdienst will am Donnerstag klären, ob der in Geilenkirchen (Nordrhein-Westfalen gemessene Höchstwert offiziell anerkannt wird. Weiterhin besteht zudem eine Hitzewarnung für ganz Deutschland (Symbolfoto: dpa).

Bühl

Bühl

Drei Kappler auf dem Treppchen (wv) - Zwei deutsche Meister und ein deutscher Vizemeister kommen aus dem Kappler Rennstall "Kuderer und Kuderer": Bei den Deutschen Meisterschaften im Speeddown holten Jule Kuderer und deren Cousine Lene Kuderer Gold sowie deren Bruder Lars Silber (Foto: wv).